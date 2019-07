Rostock

Zugleich mit den heißer und trockener werdenden Sommern steigt die Gefahr von Waldbränden, Bränden bei Müll-Entsorgern, auf Deponien, Schrottplätzen. Erst Sonntag brannten bei Stralsund 300 Autowracks. Und bei Lübtheen lodert der größte Waldbrand in der Geschichte MVs.

Problem: Weil das Gelände munitionsbelastet ist, gestaltet sich die Brandbekämpfung schwierig. Löschpanzer besitzt MV nicht, die müssen jeweils angefordert werden. Die wenigen Hubschrauber, die Löschwasser tragen können, werden von Polizei und Bundeswehr verwaltet. Löschflugzeuge gibt es gar nicht – bundesweit. Es drängt sich die Frage auf, ob das richtig ist – gerade in Zeiten des Klimawandels.

Dazu kommt: Gerade mal in sechs Städten in MV stehen Berufsfeuerwehren bereit. Den allergrößten Anteil bei der Brandbekämpfung schultern Freiwillige. Doch die knapp 1000 freiwilligen Feuerwehren in MV brauchen moderne, einsatzbereite Technik, wirksame Hilfe bei schweren Fällen – und Motivation. Und die würde wachsen, wenn Feuerwehrleute Aufwandsentschädigung bekämen und von Bagatelleinsätzen entlastet würden: Einen Ast von der Straße räumen könnte zur Not auch mal der Förster.

Zur Galerie Ein erneutes Feuer auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hält die Region in Atem.

Thomas Luczak