Rostock

Ehemals florierende Urlaubsregionen wie der West-Harz haben die Erfahrung gemacht: Nichts bleibt wie es ist, wenn man es nicht verändert. Deshalb ist es richtig, dass MV in den Tourismus investiert, auch in die Wassersparte. Etwa mit Fördergeldern für den Aus- und Neubau von Marinas und Wasserwanderrastplätzen. Immerhin trägt die Tourismusbranche mit zehn Prozent zur wirtschaftlichen Wertschöpfung des Landes bei. Gleichwohl ist es so, dass es 1A-Zentren des Wassertourismus’ gibt, etwa Waren (Müritz), Warnemünde, Stralsund. Auf der anderen Seite existieren vergessene Gebiete. Hier würden Investitionen das Vorankommen von Wasserfreunden erleichtern, etwa auf der Recknitz bei Bad Sülze oder auf dem nicht mehr passierbaren Weg vom Neuklostersee zum Großen Wariner See. Oder es gibt Schleusen, wie die in Rostock, die endlich für Wassersportler geöffnet werden müssen. Denn was Aktivurlauber überhaupt nicht mögen, sind Sackgassen. MV hat seit vielen Jahren schon ein Landeswassertourismuskonzept. Enthalten sind viele kluge Gedanken, die weder Toiletten, Müllentsorgung oder Konfliktfelder, wie Gewässerbelastungen, aussparen. Die Crux: Jetzt muss das Konzept forcierter umgesetzt werden. Denn Stillstand schreckt ab.

Klaus Amberger