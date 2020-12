Rostock

Erst in zwei Wochen gibt es Ferien, erst in vier Wochen soll das Schuljahr weitergehen. Doch schon jetzt haben sich Bildungsministerium, Landkreise, Gewerkschaften und Elternvertreter auf Regeln für die erste Schulwoche 2021 verständigt: Grundschüler dürfen gleich ab dem 4. Januar wieder in die Schule, die „großen“ Schüler lernen zunächst ein paar Tage daheim.

Ein guter Kompromiss, der nahezu allen Seiten Rechnung trägt. Dass die Allerjüngsten sofort in die Klassenräume zurückkehren dürfen, macht Sinn: Die Erfahrungen aus dem Frühjahr – aus der Zeit der kompletten Schulschließungen – zeigen, dass die Schul-Anfänger den Präsenzunterricht brauchen. Lehrer, die mit ihnen das Lesen, Schreiben, Rechnen üben. Sie sind zu klein für digitalen Unterricht. Und außerdem zeigen mittlerweile diverse Studien, dass die Jüngsten sich seltener mit Sars-CoV-2 anstecken und das Virus noch seltener weitergeben. Ein kalkulierbares Risiko also.

Ebenso Sinn macht es, die „Großen“ ein paar Tage länger zu Hause zu lassen – weil sie im Zweifelsfall ansteckender sind, aber mit digitaler Technik umgehen können. Stimmt das Kabinett der Regelung zu, haben auch die Eltern so frühzeitig wie es unter diesen Umständen möglich ist, Planungssicherheit.

Von Andreas Meyer