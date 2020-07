Weihnachtsmärkte trotz Corona? Schausteller in MV brauchen Planungssicherheit

Rostock

Ja, ja, Corona! So langsam versteht niemand mehr, warum wir in MV überhaupt noch unter Einschränkungen zu leiden haben, obwohl die Zahl der Neuerkrankungen sich hier seit Wochen im Promillebereich bewegt. Urlauber dürfen längst wieder in unser Land. Und was passiert hinsichtlich Corona? Genau, nichts! Bisher jedenfalls.

Zuvor hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) über Monate dennoch gebetsmühlenartig wiederholt, dass Lockerungen im Tourismus extrem risikobehaftet sind. Insofern sollte die Regierungschefin Städten wie Schaustellern Planungssicherheit geben und die Weihnachtsmärkte rasch erlauben.

Vorbereitungen müssen weiterlaufen

Die Vorbereitungen müssen jetzt weiterlaufen und nicht erst in zwei Monaten. Mit der Idee, zunächst eine Arbeitsgruppe einzusetzen, folgt die Ministerpräsidentin nicht der Vernunft, sondern allein dem wiederkehrenden Muster ihrer Corona-Politik.

Das läuft dann so: Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe werden im Kabinett vorgestellt. Anschließend gibt es eine bedeutungsschwere Pressekonferenz mit Mundschutz, auf der verkündet wird, dass die Weihnachtsmärkte angesichts der geringen Infektionszahlen in MV zu verantworten sind. Wenigstens das steht heute schon fest.

Von Benjamin Fischer