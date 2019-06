Rostock

Zum Trauern um einen verstorbenen Verwandten oder Freund gehört ein Ort, der für alle frei zugänglich ist. Denn Trauer ist nicht nur Menschen vorbehalten, die den Toten nahe standen. Dies ist seit Jahrhunderten Teil unserer christlich geprägten Gesellschaft. So sollte es auch bleiben. Man stelle sich die berühmte Urne im Regal vor, ein Bild, das Kritiker einer Liberalisierung der Friedhofspflicht gern benutzen. Wer soll die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Asche Verstorbener in Privatbesitz auf lange Zeit auch in gebotener Würde behandelt, Grabstätten unberührt bleiben? Was geschieht, wenn ein Grundstück verkauft wird? Muss Omas Urne dann ausgebuddelt werden? Wer erbt sie, wenn der Verwandte auch stirbt?

Sicher ließe sich dies alles rechtlich regeln. Deshalb muss man dies noch lange nicht tun. Eine Gesellschaft, und sei sie noch so sehr im Wandel, muss sich ein Gerüst gemeinsamer Werte bewahren. Dazu zählt ganz sicher der Umgang mit Menschen vor und nach dem Tod. Der Friedhof ist ein Ort der Erinnerung, des Dialogs, des Innehaltens. Mancher findet hier erst seinen Frieden mit Verstorbenen. Auf den Kaminsims, ins Regal gehört Opas Foto, aber nicht seine sterblichen Reste.

Frank Pubantz