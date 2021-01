Rostock

In guten Zeiten sind viele Unternehmer froh, wenn Politik sie in Ruhe lässt. Was aber derzeit in MV passiert, muss aufhorchen lassen. So einiges sei faul im Staate, monieren Vertreter der Wirtschaft und stellen schon mal ihre Forderungen zu kommenden Wahlen auf.

Schleichende Digitalisierung, überbordende Bürokratie, langsame Verwaltungen oder ein lückenhaftes Verkehrsnetz seien nicht akzeptabel. In der Kritik steht auch das Berufsschulnetz, einst ausgedünnt wegen fehlender Schüler, mittlerweile oft Grund dafür, dass junge Menschen bestimmte Berufe nicht ergreifen.

Warum rangiert MV in vielen Vergleichen am Ende?

Die Corona-Krise zeigt verstärkt, wo es klemmt. Dass Gewerbegebiete nicht oder viel zu spät mit Glasfaser angebunden sind – in der Wirtschaft macht das den Unterschied zwischen Ansiedlung oder Leere. Es mag viele Ursachen dafür geben, dass MV bei Vergleichen oft am Ende rangiert. Eine Regierung, die Digitalisierung zur Daseinsvorsorge erklärt hat, muss sich daran messen lassen. Dies gilt übrigens – jetzt da gerade die Zeit zum Analysieren alter und Verfassen neuer Wahlprogramme ist – auch für: gute Bildung, gute Löhne, gutes Klima (mit Erdgas?). Reichlich Geld hat die Koalition fürs Wahljahr ja gebunkert.

Von Frank Pubantz