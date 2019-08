Schwerin

Gut gemacht, Landesregierung! Mit Ypsomed produziert jetzt eine führende Firma der Medizin-Technik in MV. Bis zu 200 hoch qualifizierte Jobs sollen am Ende entstehen. Dass das nicht selbstverständlich ist, war während der Eröffnung zu erfahren. Das Wirtschaftsministerium und MV Invest, die Wirtschaftsfördergesellschaft des Landes, haben nicht locker gelassen, die Schweizer immer wieder umworben. Mit Erfolg. Natürlich auch mit fast zehn Förder-Millionen. Das aber gehört zum Business dazu. Nur Geld allerdings zieht noch keine Investoren. Ypsomed hätte einen anderen Standort wählen können, wo Arbeitskosten deutlich geringer sind. Selbst China war im Gespräch. Für das Schweizer Unternehmen stimmt am Ende das Gesamtpaket aus Fachkräften, Platz und dem Umfeld für die Beschäftigten. Anders gesagt: MV punktet mit Charme und seinen weichen Standortvorteilen von Ostsee bis gebührenfreier Kita. Es geht also und lohnt die Mühe.

Das Beispiel zeigt, dass die Vision, mit attraktivem Arbeitsumfeld die Wirtschaft zu überzeugen, funktionieren kann. Übrigens: Mit den 200 Beschäftigten kommen auch neue Familien ins Land, fließen mehr Steuern, wächst die Vielfalt im Land. Mehr davon!

Von Frank Pubantz