An Kliniken in MV fehlen Kinder- und Jugendmediziner, gleiches gilt bei niedergelassenen Kinderärzten: Wer das ändern will, muss an Arbeitsbedingungen und Lebensqualität der Ärzte arbeiten. Denn die können sich ihren Arbeitsort aussuchen, meint OZ-Redakteur Thomas Luczak.