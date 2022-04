Zum Einkaufen nach Polen: Zeiten des Billigshoppens sind vorbei

Greifswald

Warum ist am Ende des Geldes noch soviel Monat übrig? Diese Frage stellen sich immer mehr Verbraucher in MV. Erst ritten die Energiepreise davon, jetzt sprinten die Lebensmittelpreise hinterher. Die Inflation liegt bei 7,6 Prozent – ein Rekordwert. Das heißt, wer 4000 Euro verdient, bringt rund 300 Euro weniger an Kaufkraft nach Hause als noch vor einem Jahr.

Im Nordosten ist das Lohnniveau nicht das höchste und gerade hier dürfte die Inflation zu einer existenziellen Frage werden, wenn die Löhne nicht steigen. Denn der Preisanstieg findet nicht nur an der Tankstelle, sondern in allen Lebensbereichen statt.

Zum Einkaufen nach Polen? Klar. Wer sollte das nicht nutzen, wenn er nahe genug an der Grenze wohnt und sich das Shoppen im polnischen Biedronka oder Lidl unterm Strich rechnet. Die Zeiten, in denen die Menschen zum Billigshoppen von Zigaretten und Videokassetten nach Polen auf den Polenmarkt fuhren, sind vorbei. Die Kontakte zum polnischen Nachbarn sind komplexer, die Wirtschaftsräume miteinander verflochten, zum gegenseitigen Vorteil beider Seiten. Der unkomplizierte Grenzverkehr, der auch die schnelle Einkaufstour in Polen ermöglicht, ist Teil des vereinten Europas.

Von Martina Rathke