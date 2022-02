Die vom Bundestag beschlossene Impfpflicht für Menschen in medizinischen und pflegenden Berufen ist umstritten. Gesundheitsministerin Drese hält an Impfpflicht fest – doch Bayern plant nun die Regelung auszusetzen. Wir haben Leserinnen und Leser gefragt, wie sie dazu stehen.

Die vom Bundestag beschlossene Impfpflicht für Menschen in medizinischen und pflegenden Berufen war von Anfang an umstritten. Quelle: via www.imago-images.de