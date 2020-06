Ahrenshooper Hotelier verlässt Dehoga: Viel Verständnis von OZ-Lesern

Rostock

Die Entscheidung des Ahrenshooper Hoteliers Oliver Schmidt, den Hotel- und Gaststättenverband Dehoga zu verlassen, hat unter OZ-Lesern viel Verständnis und nur wenig Kritik hervorgerufen. „Wir haben uns von unserem Verband in dieser Krise mehr erwartet“, begründet der The Grand-Chef. Schmidt hatte vor dem Gericht gegen die 60-Prozent-Quote bei der Belegung geklagt – und verloren.

Helmut Augustyniak meint: „Ein für mich nachvollziehbarer Schritt. Ein Interessenverband hat die Interessen seiner Mitglieder zu vertreten. Macht er das nicht, müssen sich die Mitglieder entweder andere Verbündete suchen oder die Sache allein lösen oder es lassen, wie es ist.“

Steven Schwittay dazu: „Die Regelungen für MV und Schleswig-Holstein einschließlich der Inseln sollten einheitlich sein. Schon mit dem Termin, ab wann was erlaubt ist, ebenso in der Auslastung. Ich kann den Unmut verstehen.“ Jacob und Cindy Louis schreibt: „Manche haben echt keine Ahnung, an welchen betriebswirtschaftlichen Grenzen viele Unternehmen für Arbeitsplätze sorgen und das Risiko auf sich nehmen aus Leidenschaft, gerade in saisonal abhängigen Betrieben.“

Arthur Engel indes ist überzeugt: „Wer wegläuft, kommt niemals an! Mehrheiten schafft man so nicht.“ Und Olaf Bernert setzt hinzu: „Am 9. Juni darf er wieder mehr vermieten. Man muss auch mal andere Entscheidungen akzeptieren. Jahrelang ging es den Hoteliers gut. Und nun, da sie mal drei Monate zu sind, tun sie alle so, als wenn sie gleich verhungern würden.“

Ingo Mueller gibt zu bedenken: „Ein Verband, der mit einer halbgewalkten Lösung (60 Prozent) zufrieden ist und seine Mitglieder im Regen stehen lässt. Ich hätte an seiner Stelle ganz genauso gehandelt.“ Monique Bürger betont: „Speziell für die Häuser, die tatsächlich nur die reinen Hotelzimmer zum Verkauf haben, ohne Ferienhäuser etwa, ist diese 60-Prozent-Regelung Irrsinn. Entweder auf oder zu. Was soll diese Grenze überhaupt? Bei 60 Prozent und allen noch so tollen hygienischen Maßnahmen besteht doch trotzdem ein Risiko. Das soll noch einer verstehen.“

Von Juliane Lange