Belarus-Flüchtlinge in MV: OZ-Leser fordern hartes Vorgehen an der Grenze

Rostock

Der seit Sommer schwelende Konflikt zwischen Belarus und der EU besorgt nun mehr und mehr auch Menschen aus MV. Leser nehmen Anteil am Schicksal der Flüchtenden, kritisieren die Politik der beteiligten Länder. Zum Hintergrund: Polen, Litauen und Lettland – Länder, über die die Migranten die östlichen Außengrenzen Deutschlands erreichen – werfen dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, in organisierter Form Flüchtlinge aus Krisenregionen, etwa Afrika, Syrien und Irak, an die EU-Außengrenze zu bringen, damit Vergeltung zu üben für die von der EU verhängten Sanktionen gegen Belarus und so die Staatengemeinschaft destabilisieren zu wollen.

Die Zahl der irregulären Ankünfte soll sich seit dem Sommer auf derzeit mehr als 6000 belaufen – im vergangenen Jahr seien es insgesamt gerade mal 150 gewesen. Die Polizei hatte am vergangenen Wochenende allein im Kreis Vorpommern-Greifswald Dutzende illegale Einwanderer an der Grenze zu Polen aufgegriffen. Seit August sollen es nach Angaben der Beamten insgesamt 939 unerlaubt eingereiste Personen gewesen sein.

„Es braucht abgestimmten harten Kurs seitens der EU“

Bernd Sturzrehm fragt sich: „Nach EU-Recht ist das Land, wo die Flüchtlinge die EU betreten, für die Aufnahme verantwortlich. Warum werden dann von den deutschen Stellen diese Flüchtlinge nicht nach Polen zurückgeschickt? Diese Frage sollte doch gestattet sein.“ Torsten Schleichardt dazu: „Weil sie nach Deutschland wollen und Länder wie Polen sie durchwinken ohne Registrierung, vielleicht.“

Marius Thomae sagt: „Es braucht einen abgestimmten harten Kurs gegen Belarus seitens der EU.“ Mirko Dynamo Krause pocht darauf: „Jeder Staat hat das Recht und die Pflicht, gegenüber den eigenen Bürgern, seine Grenzen zu sichern“, woraufhin Gabriele Gérard schreibt: „Und jeder Flüchtende hat das Recht auf ein geregeltes Asylverfahren.“

Stefan Beer will Klartext reden, so kündigt er es an: „Lukaschenko importiere diese Menschen einzig und allein mit dem Zweck, sie nach Europa zu schleusen. Da sich Grenzbeamte geweigert hatten, das perfide Spiel mitzuspielen, wurden diese bereits großflächig durch regimetreue Sonderkommandos ersetzt. Und belarussische Anwohner berichten von der ‚perfekten Organisation‘ der Transporte zur Grenze.“

Astrid Schulz-Evers ist beunruhigt, zitiert Angela Merkels berühmt gewordenen Satz aus 2015: „‚Wir schaffen das‘ … trotz Wohnungsmangels, trotz Lehrermangels, trotz knapper staatlicher Kassen? Die EU hat indes kaum Möglichkeiten, die Schleuserei in Belarus zu verhindern. Sie setzt darauf, dass sich die Regierungen in Herkunftsländern der Flüchtlinge überzeugen lassen.“

Michael Eckert verstehe nicht, wie er schildert, warum die Migranten nach Deutschland wollen: „Ein Land, in dem anscheinend überall Rassismus herrscht – und doch jeder hin will. Wo Wohnraum knapp ist, aber immer Platz für Flüchtlinge ist. Freue mich sehr, dass die Grünen eine Partei sind, die das endlich lösen.“

„Niemand muss aufgrund der Geflüchteten auf irgendwas verzichten“

Kathrin Willemsen erwidert: „Da hat man in Deutschland Angst, dass die Menschen, die aus Weißrussland nach Litauen kommen, in den Westen fliehen. Interessante Prioritäten, die es hier gibt. Hat irgendwer Angst um diese Menschen? Um ihren Gesundheitszustand? Ihr Seelenheil?“

Natürlich melden sich auch deutsche Politiker in der Angelegenheit zu Wort. So sagte die Grünen-Abgeordnete Luise Amtsberg, Seehofer habe mit der Feststellung recht, dass Grenzkontrollen nicht die Antwort auf die steigende Zahl der über Belarus kommenden Flüchtlinge seien.

Mattes Emre Ezmen daraufhin: „‚Polen, Litauen und Lettland sind nach dem geltenden Dublin-System für die Asylverfahren der aus Belarus ankommenden Schutzsuchenden zuständig‘, betonte Amtsberg. ‚Um diese Länder zu entlasten, sollte ein Kontingent der Asylsuchenden nach vorheriger Registrierung durch ein Relocation-Programm in der gesamten EU verteilt werden. So kann die EU ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen und den Erpressungsversuchen begegnen, ohne dabei den Zugang zu einem fairen Asylverfahren zu untergraben.‘ Oder kurz gesagt: Nach Deutschland durchwinken“, kritisiert Ezmen.

Cornelius van Dawen schließt in der Debatte mit den folgenden Gedanken: „Wie die ganzen besorgten Bürger sich hier wieder aufregen. Kein Mensch ist illegal und niemand muss aufgrund der Geflüchteten auf irgendwas verzichten.“

Von Juliane Lange