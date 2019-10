„Das ist nicht wirklich eine Errungenschaft, sondern längst überfällig“

Rostock

Für die neuen Bahnverbindungen von Rostock nach Berlinin zwei und nach Dresden in vier Stunden gibt es von OZ-Lesern viel Zuspruch. Ab Dezember dieses Jahres wird es die Anschlüsse im Zwei-Stunden-Takt geben. Die Bahn setzt dafür ihre neuen doppelstöckigen sogenannten Kiss-IC ein. Neben dem positiven Echo, das die neuen Anbindungen auslösen, gibt es aber auch kritische Stimmen.

Kevin Gustetwa schreibt mit Skepsis: „Erst mal sollten die Züge pünktlich kommen und die Preise richtig reduziert werden, damit sich Bahnfahren auch mal wieder lohnt“, so Gust. Und Roland Mai fragt: „Und zu welchem Preis?“ Sebastian Grabberthinterlässt folgenden Kommentar: „Na ja, neu? Die Dinger sind gebraucht, und damit wird die Bahn bestimmt ihre Freude haben.“ Sarah Zedler beschäftigt sich mit diesen Gedanken: „Und was wird mit den alten Regios? Fahren die dann weniger, wenn ja, würde ich das nicht so toll für Schwerbehinderte finden, die sonst die Züge kostenlos nutzen können – für die, die keinen Führerschein machen können und ergo auf die DB angewiesen sind.“ Thomas Lißenheimnotiert: „Das ist jetzt aber nicht wirklich eine Errungenschaft, vielmehr längst überfällig! Trotzdem schön, dass es nun endlich so ein Angebot gibt.“

Nadine Hahn freut sich: „Sehr, sehr cool, danke dafür! In zwei Stunden von Berlin nach Rostock und von da dann weiter in die jeweiligen Seebäder, das gefällt mir, perfekt.“ Michael Friedrichmeint: „Guter Anfang, aber direkt nach Leipzig, fände ich schöner. Ich warte immer noch auf einen InterConnex-Nachfolger. Vielleicht sind die Umsteigezeiten in Berlin Richtung Leipzig dann wenigstens besser. Aktuell steht man da auch mal 45 Minuten.“ Christel Moserfindet: „tolle Sache“ – und schlägt ferner vor: „Ich würde es aber auch begrüßen, wenn dieser Zug von Rostock nach München fahren würde.“

Hildrun Enkeschließt sich an: „Super. Wir haben für nächstes Jahr unter anderem Rostock in unseren Urlaub eingeplant und werden die neue Verbindung nutzen.“ David C. Beeckenmeint: „Die Verbindung ist nicht schlecht. Die IC-Doppelstockwagen sehen aus meiner Sicht allerdings auf den ersten Blick besser aus, als sie es tatsächlich sind. Ich bin schon von Leipzig nach Köln mit so einem IC gefahren. Das sind eigentlich nur anders lackierte Regionalzüge. Also kein erhöhter Komfort.“

Udo Looserinnert sich: „Das gab es schon alles zu DDR-Zeiten in Form von Städte-Expresszügen. Auch der Gütertransport lief zum größten Teil über die Schiene, auch ohne Grüne. Es gab schon mal eine Zeit, da ging es in zwei Stunden von Berlin nach Heringsdorf, ohne umsteigen zu müssen. Da man ja so umweltbewusst ist, könnte man diese Strecke wieder aufbauen, so dass die Insel Usedom nicht mehr im Verkehr erstickt.“

Will Berghoff kommentiert: „Toll. Da wird ja eine gewaltige Nachfrage sein. In der Zeit schafft man es kaum von Hamburg nach Köln, einer viel gefragteren Verbindung, die mit Schrottfahrzeugen betrieben wird. Alles Gute in den toten Osten. Der Westen kann ja warten.“ Stephanie Thaleikis schließlich schreibt: „Na, dann weiß ich wenigstens schon mal, wie ich zur Kur mit meinen Kids komme.“

Von Juliane Lange