Das sagen OZ-Leser „Es gibt nichts Schlimmeres als Zigarettenstummel im Sandkasten“

Rostock

Der jüngste Vorstoß für ein Rauchverbot auf Spielplätzen, zu dem zahlreiche OZ-Leser eine dezidierte Meinung in den sozialen Netzwerken der Zeitung hinterlassen, kommt vom Ärzteverband Marburger Bund. Demnach soll es überall dort, wo sich Kinder und Jugendliche häufig aufhalten, rauchfreie Zonen geben.

Manja Hamerlaist der Meinung: „Als Allererstes sollte bitte ein Rauchverbot auf Karls Erdbeerhofgelten.“ Das, so die Leserin, sei schließlich ein Hauptanlaufpunkt für Familien mit Kindern – „und überall besteht die Möglichkeit zum Rauchen. Da, wo Kinder sich aufhalten, sollte schon allein die Vernunft aller vorherrschen.“ Katrin Jordanfragt: „Warum muss man darüber diskutieren? Ich denke, jeder sollte so viel Vernunft zeigen und das Rauchen und auch den Verzehr von Alkohol auf Sport- und Spielplätzen unterlassen.“

Leser appellieren an Verstand der Raucher

Andreas Unterfranzmeint: „Normal denkende Menschen rauchen nicht in Bereichen, in denen sich Kinder aufhalten. Den anderen sollte es verboten werden.“ Karin Hopf schreibt, dass es nichts Schlimmeres gebe als Kippen im Sandkasten. „Als ich noch geraucht habe, hatte ich immer einen kleinen verschließbaren Aschenbecher dabei.“

Benjamin Kintschner erklärt: „Ich bin zwar selbst Raucher, würde ein Verbot aber klasse finden, weil auf Spielplätze keine Kippen und genauso wenig Alkohol gehören.“ Auch Sven Rögerfindet ein Verbot „prinzipiell gut, wie er notiert, „aber wer kontrolliert dann die Einhaltung? Rufen dann Leute die Polizei und die müssen sich darum kümmern, wenn sich jemand nicht daran hält?“ Dieter Rinkeist Raucher, sein Vorschlag: „Man muss sich ja nicht mit einer Kippe in der Hand neben die Rutsche stellen oder im Sandkasten mit dem Kind buddeln. Wenn man sieht, was Kinder mitunter aus dem Sand zutage befördern, sind Stummel das kleinere Übel, wenngleich sie auch gefährlich sind.“ Rinke meint etwa „zerbrochenes Glas und Hundekot“. Weiter schreibt er: „Der Rauch verfliegt dort ja wohl schneller als in geschlossenen Räumen.“ Sandra Tode seufzt: „Oh mein Gott, ich bin Raucher und möchte draußen rauchen dürfen. Ich habe gerade auf Facebook einen Spruch dazu gelesen. ‚Liebe Nichtraucher, ihr habt jahrelang für rauchfreie Innenräume gekämpft, jetzt nutzt diese auch.‘“

Raucher beschweren sich über Gängeleien

Tanja Müllersetzt hinzu: „Ich bin mittlerweile Nichtraucherin, aber ich sehe es genauso. Draußen zu rauchen sollte erlaubt bleiben. Es gibt wirklich schon genug Gängelei.“ Kornelia Gentmoniert schließlich: „Verbote überall, mein Gott, wir haben in den Achtzigern auf der Bank geraucht, und die Kinder haben gespielt. Sie leben alle noch und sind gesund.“

Und Kai Mindykowskifindet ungerecht, dass entweder gegen Raucher gehetzt oder – wenn das ausgenuckelt sei – der Klimawandel angeführt werde. „Aber prinzipiell finde ich, dass Rauchen, Alkohol und alle anderen Rauschmittel dort nichts zu suchen haben. Ebenso sollte es verboten sein, im Auto zu rauchen. Und in seiner Wohnung kann jeder von mir aus machen, was er will. Wir rauchen auch ebenfalls nicht in der Wohnung, da wir selber ein Kind haben. Und ja: Ich bin selber Raucher – und halte mich auch ohne Verbot daran.“

Von Juliane Lange