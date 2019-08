Rostock

Für Fans und OZ-Leser hat Drittligist Hansa Rostock nach der Niederlage gegen Sonnenhof Großaspach (0:1) vom Wochenende den „Krisenmodus“ erreicht. Noch im Stadion gab es nach dem Abpfiff Pfiffe für die Profis und „Raus“-Rufe in Richtung Sportchef Martin Pieckenhagen. Und auch intern brodelt es nach der dritten Saisonpleite gewaltig. Stürmer Pascal Breier etwa übte öffentlich Kritik an der Trainer-Entscheidung, Mirnes Pepic nach dessen Rüge an der Mannschaftsleistung im Pokal gegen Stuttgart („Katastrophe“) zu suspendieren.

Mike Arndt schreibt: „Viele Spieler haben doch nur mittelmäßiges Drittliga-Niveau. Die sind froh, dass sie einen Verein gefunden haben, bei dem sie Geld verdienen. Die wissen ganz genau, dass es nie weiter nach oben geht. Deshalb ist ihnen auch die Leistung völlig egal.“ Holger Suhrbier sagt: Pepic sei einer der Besten bei Hansa und habe auch das Recht, Kritik zu äußern. „Damit muss man auch umgehen können, muss jeder in seinem Job.“ Zudem sehe er „noch immer keinen Stürmer. Und wenn du keine Tore machst, dann gewinnst du auch nicht, ganz einfach – und diese kosten Geld, was unter anderem durch einige Aktionen der ‚Fans‘ nicht zur Verfügung steht. Ergo wird es nicht besser. Martin Pieckenhagen kann die Dinger leider nicht selbst reinmachen und Härtel auch nicht.“

Robert Kath meint: „Vielleicht sollte sich der Vorstand überhaupt mal erklären. Was ist denn der Plan? Auf was wartet oder hofft man? Vielleicht wollen wir es ja auch so wie Braunschweig machen und erst nach der Hinrunde die Mannschaft austauschen.“ Peter Janizki stellt fest: „Alle Jahre immer das Gleiche. Erst werden neue (angebliche) Verstärkungen geholt und dann dauert es nicht mehr lange, bis der Trainer entlassen wird. Wie ist das mit dem Murmeltier, das immer grüßt? Und außerdem dauert es dann nicht mehr lange, bis wieder einmal um Geld gebettelt wird, weil nun nichts mehr da ist – wegen der neuen Spieler.“

Jörg Schön moniert: „Es wird nur geredet und dann Spieler verpflichtet, die kein anderer haben will.“ So sei man nicht in der Lage, eine gute Mannschaft zusammenzuhalten. „Ich habe das Gefühl, jeder steckt sich nur die Taschen voll und zieht weiter. Aber wer bin ich schon, ich habe ja keine Ahnung.“ Marco Messner richtet seine Anfrage unmittelbar an den Hansa-Sportchef: „Herr Pieckenhagen, der Druck wächst gewaltig. Für mich stellt sich nur die Frage: ‚Auf was warten Sie‘?“

Von Juliane Lange