„Die Feuerwehr in den Fokus zu nehmen, ist unterstützenswert“

Rostock/Berlin

Die Forderung der Jungen Union Vorpommern-Greifswald dasSchulfach „Feuerwehr/ Ehrenamt“ in Mecklenburg-Vorpommern einzuführen, hat eine breite Debatte unter OZ-Lesern angestoßen. Der entsprechende Antrag sieht das Schulfach in der Sekundarstufe I vor. Im ländlich geprägten Mecklenburg-Vorpommern sei das Ehrenamt ein wesentlicher Stützpfeiler des gesellschaftlichen Zusammenlebens. „Dabei kommt insbesondere den freiwilligen Feuerwehren ein hoher Stellenwert zu“, begründet der JU-Kreisvorsitzende Florian Stahlkopf die Initiative. OZ-Leser diskutieren kontrovers über den Vorschlag und machen Vorschläge für weitere Unterrichtsfächer.

Keira Tanja Obserfindet: „Absolut tolle Idee. Ehrenamtler sind so wichtig.“ Michael Reh beäugt den Vorstoß kritisch: „Es wäre ja schön, wenn wenigstens der reguläre Unterrichtsinhalt abgesichert würde. Alles andere gehört in zusätzliche außerunterrichtliche Angebote. Das war übrigens in der DDR noch Standard, zum Beispiel mit der Arbeitsgemeinschaft (AG) ,Junge Rettungsschwimmer‘ oder bei der AG ,Junge Sanitäter‘.“ Michaela Lüdemannmeint: „Guter Grundgedanke“, so Lüdemann, „aber ein Ehrenamt kann man nur dann mit ganzem Herzblut machen, wenn man es wirklich will und voll dahinter steht.“ Torsten Preußschlägt vor: „Einen verpflichtenden Erste-Hilfe-Unterricht halte ich für wichtiger. Darauf aufbauend könnte ja durchaus das Fach , Feuerwehr/ Ehrenamt‘ unterrichtet werden.“ Dorothee Masinoschreibt: „Ich finde es viel wichtiger, die Kinder über ihre Ernährung zu informieren, weil das häufig inzwischen in die falsche Richtung geht.“ Doreen Dillinger ist „da etwas geteilter Meinung“, wie sie es formuliert. „Tatsache ist: Die Eltern müssen da verstärkt einbezogen werden, denn schön und gut, wenn Schule das macht, aber ob die Kids da richtig mitziehen, ist die zweite Frage. Wir sind ehrenamtlich tätig und beziehen die Jungs nun schon mit ein.“ Wenke Bepunktkann sich für die Idee begeistern, schreibt: „Sich für andere einsetzen, den Wert der Arbeit schätzenzulernen und sich für die Geinschaft starkzumachen, kann nur förderlich für die Persönlichkeitsbildung sein.“

Andreas Konenist überzeugt: „Die Feuerwehr ist im ländlichen Raum oft das gesellschaftliche Bindeglied und stiftet Identität. Das in den Fokus zu nehmen, ist sehr zu begrüßen. Allerdings gibt es neben der Feuerwehr auch das THW sowie die Hilfsorganisationen, die großartige ehrenamtliche Angebote haben. Auch diese sollten hier Beachtung finden.“ André Rieckhoffrichtet sich in seinem Kommentar an die Politiker, „die sich mal überlegen sollten, wie man im Allgemeinen die ehrenamtliche Arbeit finanziell fördern beziehungsweise unterstützen kann.“ Ansonsten werde das Ehrenamt bald ausgestorben sein, prognostiziert Rieckhoff.

Von Juliane Lange