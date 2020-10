Rostock/Schwerin

Die gerichtliche Aufhebung der Testpflicht für Touristen aus deutschen Corona-Risikogebieten mit teilweise sehr hohen Infektionszahlen schüre nach Ansicht von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Unsicherheit im Land und erschwere die Kontrolle über die Virusausbreitung im Nordosten.

Zudem hat der Beschluss eine rege geführte Debatte unter Lesern ausgelöst. Am Dienstag hatte das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Greifswald die umstrittenen Einreisevorschriften des Landes gekippt. Damit dürfen auch Urlaubsgäste aus Risikogebieten ohne vorherigen Corona-Test anreisen und müssen auch nicht mehr in die zuvor geforderte mehrtägige Quarantäne.

Anzeige

Entscheidung des OLG wird kritisiert

Stephanie Reitzel kritisiert: „Klasse, immer schön alle reinlassen hier. Und dann stehen sie schön dicht an dicht und ohne Maske am Hafen und warten aufs Schiff. ️Abstände einhalten ist hier ein Fremdwort. Kein Wunder, dass dann bald wieder alles dichtgemacht wird und unsere Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, vom Finanziellen ganz zu schweigen – anstatt wenigstens nur die reinzulassen, die aus keinem Risikogebiet kommen beziehungsweise nur die mit negativem Test.“

Martin Knechtel meint: „Also wenn ich Nachrichten sehe, sieht MV noch relativ gut aus und jetzt das.“ Knechtel fragt: „Was soll der Mist? Wollen sie, dass die Zahlen hier auch noch hochgehen? Zumachen und gut ist.“

Birgit Blume erwidert: „Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Gericht gekippt. Also dort beschweren oder bei denen, die gegen diese Maßnahmen geklagt haben.“

„Ich finde, dass es sinnvoll wäre, einen Negativ-Test vorzulegen“

Stefanie Eggert berichtet: „Bei uns gab es ein Hotel, da ist ein Gast angereist (noch nicht mal aus einem Risikogebiet), der aber freiwillig vorher einen Test gemacht hat. Am Sonntag ist er angereist und am Montag gab es das Ergebnis: positiv. Es hat sich Gott sei dank keiner angesteckt, und der Gast ist natürlich auch gleich abgereist, aber hätte er den nicht freiwillig machen lassen, hätte es natürlich auch anders ausgehen können. Ich finde auch, dass es sinnvoll wäre, einen Negativ-Test vorzulegen. Für den, der reisen möchte, ist das wohl ein geringer Preis.“

Jennifer Mertineit findet, so sagt sie es, „diese Entscheidung nicht gut. Wie wollen wir sonst die Zahlen runterkriegen?“ Danilo Koch setzt hinzu: „Ich als Hamburger finde, dass die Tausenden Pendler, die jeden Tag in unsere Stadt kommen, lieber in MV bleiben sollten. Das ist viel zu unsicher hier.“

Die Menschen zerfleischen sich immer mehr

Christin Janischewski notiert: „Erst meckern alle, dass es eine Urlaubssperre gab und keiner rausgehen sollte, dann meckern alle, dass es eine Maskenpflicht gibt, und nun ist es gestattet und wieder wird gemeckert. Ich glaube, Corona ist nicht das Problem. Eher sind es die Menschen, die sich zerfleischen. Ich habe keine Angst, da ich weiß, was zu tun ist, zum Beispiel Menschenmassen meiden, Maske tragen, Hände waschen, Abstand halten. Und das alles wird doch machbar sein.“

Sergej Fährlich hält fest: „Ist doch total egal, wo die Gäste herkommen. Wenn die Urlauber und auch wir als Gastgeber uns alle schön brav an die Regelungen halten, dann ist doch alles tutti oder etwa nicht?“

Von Juliane Lange