„Elektroautos liefern auch kein nachhaltiges Konzept“

Rostock

Das E-Auto soll kommen. Um 56 Prozent stieg die Anzahl der in MV zugelassenen Kfz mit Elektroantrieb oder Plug-in-Hybrid von Oktober 2018 bis Oktober 2019 an. Doch wie alltagstauglich ist es? Fakt ist: Die Ladeinfrastruktur ist noch nicht flächendeckend ausgebaut. Für viele OZ-Leser stellt das Elektroauto auch aus diesem Grund keine Alternative zum Verbrenner dar.

Michael Schuhmacher knüpft einen möglichen Umstieg an Bedingungen, schreibt: „Stell mir ein Elektroauto hin, welches 1000 Kilometer mit 3,5 Tonnen hintendran nonstop ohne nachzutanken und CO2-neutral fährt, durch unwegsamstes Gelände, dann vielleicht.“ Krystian Stasinowski hält fest: „Wenn ein Akku inklusive ist und die Reichweite 300 Kilometer beträgt, bin ich dabei. Natürlich muss der Preis auch realistisch sein.“ Martin Siemonsagt ganz klar: „Nein.“ Als Grund nennt er die „fragwürdige Akkuherstellung“. Die sei nur eine „Verlagerung der Abgasproduktion“. Für Langstrecken sei ein E-Auto immer noch ungeeignet, „weil man seine Route nach den Ladestationen ausrichten muss. Zudem dauern die Ladevorgänge noch verhältnismäßig lang. Und wenn doch irgendwann fast alle mit einem E-Auto fahren und auch laden müssen, wie hält das das Stromnetz aus? Hier habe ich bislang keine Antwort erhalten.“

Auch Josephine Oertel würde nicht auf ein E-Auto umsteigen: „Ich fahre einen neuen Ford Diesel Kombi. Mit zwei Hunden im Urlaub, und im täglichen Leben brauchen wir viel Platz. Und ich fahre täglich viele Kilometer. Ich denke, dass man auch auf andere Art und Weise etwas für den Erhalt der Umwelt machen kann.“ Kathrin Krügerbetont, „nein, niemals“ würde sie ein E-Auto fahren. „So ein Schrott kommt mir nicht ins Haus, da gehe ich lieber zu Fuß. Bei einem Wasserstoffauto würde ich noch überlegen, sofern sie serienmäßig und bezahlbar sind. So lange fahre ich meinen Diesel, schon aus Prinzip.“

Marie Saßmeint: „E-Autos lieferten auch kein nachhaltiges Konzept. Gut ausgebauter und bezahlbarer öffentlicher Nahverkehr muss vorangetrieben und ausgebaut werden. Hier sollte öffentliche Daseinsvorsorge an oberster Stelle stehen. Alles auf den Einzelnen abzuwälzen, ist Lobbyismus.“ Andre Rummelhagen bilanziert: „Den Kommentaren folgend, will kaum einer ein E-Auto, also wenn die Industrie darauf setzt, werden sie verlieren, egal was die Politiker beschließen.“

Von Juliane Lange