Berlin/Rostock

Seinen umstrittenen Gesetzentwurf zur Masern-Impfpflicht hat Gesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) gerade erst mit Vehemenz verteidigt. Spahn bezeichnete das Vorhaben als eine Frage des allgemeinen Gesundheitsschutzes. Zudem hoffe er, dass durch die Debatte auch bei Erwachsenen das Impfbewusstsein gestärkt werde. OZ-Leser diskutieren die Pläne im Rahmen einer OZ-Umfrage in beide Richtungen höchst kontrovers. Die Frage lautete: Sollte es in Deutschland eine generelle Impfpflicht gegen Masern geben?

Harriet Lübke schreibt: „Ich bin dafür, weil sich in unserer Gesellschaft teilweise eine sehr gefährliche Gleichgültigkeit gegenüber unseren Nächsten breitgemacht hat. Die Gesundheit aller geht jeden was an, denn Krankheiten kennen keine Grenzen und sind heute auch nicht immer heilbar. Und leider sind die Schwächsten, die nichts ändern können, die ersten Opfer.“ Die Leserin betont: „Wo die Vernunft versagt, müssen staatliche Regelungen her. Es steht ja nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung zur Debatte, sondern auch die Ökonomie eines Volkes bei einem Ausbruch solcher Krankheiten.“

Marion Beckmann meint: „ Impfpflicht, sonst kein Kindergarten und keine Schule.“ Renate Dalisda notiert: „Wir sind früher alle geimpft worden. Und auch unsere Kinder, und wir leben alle noch. Ich bin dafür.“ Gabriele Krause kommentiert: „Es gibt noch genug Leute, die ihren Kindern nichts Gutes tun, weil sie sie nicht Impfen lassen. Aber sie spielen mit der Gesundheit ihrer Kinder. Das müssen die erst einmal kapieren.“

Tatjana Zerling indes ist strikt gegen die Impfpflicht, wie sie betont. Auch Doreen Schmidt spricht sich dagegen aus. „Jeder sollte über seinen Körper selbst entscheiden dürfen.“ Frank Schwandt hält fest: „Immer rein mit der Chemie. Wird schon helfen.“ Jeanette Gentner fragt: „Wie geht’s dann weiter? Als nächstes wird jeder zur Grippe-Impfung gezwungen?Alle, die impfen möchten, können es doch tun. Und dann kann denen doch nichts mehr passieren.“ Monika Schumacher hinterlässt folgenden Kommentar. „Alle, die für die Impfplicht sind, sollten darüber nachdenken, wie sie damit umgehen wollen, wenn ausgerechnet ihr Kind an den Folgen der Impfung erkrankt, oder gar stirbt. Dass das vorkommt, ist klar, wird aber verschwiegen“, so die Leserin. Jule Jühlke ist überzeugt: „Hier geht’s doch gar nicht um Impfpflicht ja oder nein. Hier geht es um Selbstbestimmung. Wer sich impfen lässt, bitte schön. Der ist ja dann auch ( angeblich) geschützt und muss sich dann auch keine Sorgen machen. Aber wer das nicht möchte (und das soll doch bitte jeder selbst bestimmen können) muss es auch nicht. Heutzutage sind Masern genauso gut (oder auch eben schlecht ) behandelbar wie Grippe oder Angina. Todesfälle wird es immer geben so oder so.“ Janina Gaede fühlt sich von der Debatte „langsam genervt“, wie sie sagt. „Da gibt es doch nichts zu diskutieren. Ja, ja, ja und noch mal ja zur Impfpflicht.“ Marny-Maria Daubner verstehe diese Frage gar nicht, schreibt sie. „Das ist ja wohl selbstverständlich, dass man seine Kinder impft.“

Juliane Lange