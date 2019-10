Rostock

Der SUV-Hype reißt nicht ab. Mit ihm gewinnt auch die Debatte darüber an Schärfe, ob der Geländewagen-Boom in Städten ein fatales Signal sendet. Besonders kritisch äußern sich Umweltverbände, die etwa den höheren Spritverbrauch monieren. Dennoch: In Deutschland werden immer mehr „Stadt-Geländewagen“ verkauft –...