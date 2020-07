Auslöser war der Debatte waren Beschwerden in Warnemünde: Hier fühlen sich passionierte FKK-Gänger an ihrem Strand immer häufiger unwohl. Denn zu viele Menschen in Badehosen und Bikinis legen sich zwischen die Nackten. Auch die OZ-Leser diskutieren über den Umgang mit dem Nacktsein an der Ostsee.