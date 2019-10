Rostock

Ungezwungen und elegant:So lautet das Motto des vierten „Ball Léger“ im Rostocker Radisson Hotel. Generalmanager Daniel Bojahr verspricht „beste Unterhaltung bis in die Morgenstunden.“ Tatsächlich sucht die Veranstaltung ihresgleichen: Auf vier Etagen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, ein Abend voller Höhepunkte erleben. Kleinkunst, Roulette, Bodypainting, Tombola und Musik jedweder Couleur, neben anderen von der Realtime-Showband, DJ Kamey und dem Walter Martínez Trio, erwarten Sie. Selbstredend komme auch die Kulinarik nicht zu kurz, betont Daniel Bojahr.

In dem im August neu eröffneten Restaurant KAI 40, in dem auch Stadtgäste herzlich willkommen sind, werden allerlei Köstlichkeiten aufgetischt. Überhaupt ist das Restaurant das Herzstück des Hauses: „Für das Interieur haben wir uns vom Rostocker Heimathafen inspirieren lassen“, berichtet der 40-jährige Direktor. Hier finden sich Buhnen aus heimischen Gewässern, selbst die Rostocker Krananlagen sind an den Wänden verewigt. Sie möchten in diesem besonderen Ambiente am Samstag, den 19. Oktober ab 18.30 Uhr durch die Nacht feiern? Schreiben Sie an: chefredaktion@ostsee-zeitung.de. Wir verlosen zwei Eintrittskarten.

Von Juliane Lange