Rostock

Am See, auf den Inseln und dem Festland: Die Ostsee steht nicht nur als Reisedestination in der Gunst vieler Deutscher weit oben. Immer mehr Menschen entscheiden sich, ihren Lebensmittelpunkt nach MV zu verlegen. Blickt man auf den sogenannten Wanderungsgewinn, so lässt sich festhalten, dass sich im vergangenen Jahr über 3000 Menschen mehr aus den alten Ländern und der Bundeshauptstadt Berlin im Nordosten niedergelassen haben als aus MV dorthin gezogen sind. Ein Auszug einiger Leserstimmen, die von ihren Erfahrungen und Gründen ihres Umzugs berichten.

Simone Engelmann schreibt: „Ich bin vor drei Jahren aus Hamburg nach Rostock gezogen und bereue keinen Tag.“ Karin Wien notiert: „Wir wohnen seit sechs Jahren in der Nähe von Wismar und wir lieben es. Ich komme ursprünglich aus der Heide. Dort ist es nur ein paar Wochen zur Heideblüte schön – hier immer“, schwärmt Wien. Auch Jennifer Seifferth ist in MV heimisch geworden. „Wir sind vor vier Monaten aus Kiel nach MV gezogen. Die Familie meines Mannes wohnt hier, und er selbst ist hier groß geworden.“ Seifferth berichtet davon, „dass die Leute in Schleswig-Holstein spießig und die Häuser überteuert“ seien. „Zudem gibt es dort keine Landschaften mehr. Alles wird zugebaut.“ Die Vorteile in MV beschreibt sie so: „nette Menschen, Natur pur, keine Hektik, günstigerer Wohnraum.“ Wolfgang Jürgen Ulrich schwärmt: „Schönstes Bundesland mit dem besten Fußballverein, meist gutes Wetter und nette Leute.“ Für Thomas Baldur Schöneck gibt es einen Wermutstropfen: „Schade, dass es bei vielen nur Zweitwohnungen oder Anlageobjekte sind. Das Stadtleben selber leidet darunter. Ich habe in der Stralsunder Altstadt schon erlebt, dass alle Nachbarn im Aufgang nur zwei Wochen im Jahr da waren.“ Stephanie Both meint: „Hierherzuziehen, um zu arbeiten und zu leben, finde ich gut und freut mich auch. Was mich aber sauer macht, ist, dass viele uns durch ihre Ferienwohnungen oder Häuser den Wohnraum nehmen. Es sollte eine Regelung geben, dass 90 Prozent für Wohnen, zehn Prozent für den Tourismus zur Verfügung stehen. Aber es gibt Orte in MV, wo es andersrum ist, und das ist nicht gesund.“

Björn Lowka ergänzt: „Die Menschen investieren ihr Geld in Betongold. So wie die Preise explodieren, werden sie in zehn Jahren eine geile Rendite bekommen und brauchen keine Steuern zu zahlen.“ Daniela Schulz schließlich hofft, „dass MV seinen idyllischen Charme behält.“

Juliane Lange