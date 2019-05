Schwerin

War die schriftliche Abi-Prüfung in Mathe zu schwer? Das jedenfalls behaupten Zehntausende Schüler aus mehreren Bundesländern – auch Schüler aus MV beklagen sich über die offenbar zu komplizierten Aufgaben in diesem Jahr. Die von den Abiturienten gestartete Petition hat unter OZ-Lesern eine kontrovers geführte Debatte ausgelöst.

Katja Müller weiß: „Die Aufgaben gab es 2003 auch schon. Damals war es schon nicht einfach. Das Abitur ist nun mal der höchste Schulabschluss und sollte auch schwer sein. Die Aufgaben sind sicherlich anspruchsvoll, aber machbar! Das Abitur zu schreiben, heißt auch, sich hinzusetzen und zu lernen und nicht immer auf die Lehrer zu schimpfen!“, moniert die Leserin. Sandra Lapis erwidert: „Wenn sich selbst die Lehrer hinter die Kinder stellen und sagen, dass das gar nicht ging und so nicht lösbar war, was erwartet man dann von die Abiturienten?“ Johanna Peters möchte in diesem Jahr ihr Abitur ablegen, wie sie schreibt. Doch sagt sie auch: „Die Aufgaben dieses Jahr waren definitiv anspruchsvoll und für meine Klassenkameraden und mich nicht lösbar, da die Werte abnormal waren, um sie im Kopf oder mit einem normalen Taschenrechner zu lösen. Für viele mag es unverständlich sein, warum wir uns darüber aufregen, aber selbst unsere Lehrer waren empört.“

Chantalle Kasupke meint, nachdem sie einen Blick auf die aktuellen Prüfungen geworfen hat. „Natürlich kann ich die nicht lösen. Das ging mir auch in meiner Abiprüfung schon so. Nur hab ich keine Petition gestartet, sondern für die mündliche Prüfung gelernt, um die schriftliche etwas auszugleichen.“

Julia Schlanert setzt hinzu: „Also ich hab mir die Aufgaben angeschaut und mit meinem Abi von vor zehn Jahren in Österreich verglichen. Wir hatten auch solche Aufgaben und ich hab dennoch, wie viele andere, recht gut abgeschnitten. Und ich war kein Genie. Lächerlich“, befindet die OZ-Leserin.

Juliane Gebhardt hinterlässt folgenden Kommentar: „All das, was ich in der Oberstufe in Mathe gelernt habe, habe ich danach nie wieder gebraucht. Ich könnte die Aufgaben heute auch nicht mehr lösen. Ich denke aber, dass die Abiturienten mit genügend Ehrgeiz und ein wenig Verständnis für Mathematik die aktuellen Prüfungen trotzdem hätten lösen können.“

Benedikt Wibmer erzählt, er habe 1999 Abitur gemacht – Mathe-Leistungskurs. „Und nein, ich könnte die Aufgaben heute auch nicht mehr lösen. Ich konnte es ja damals kaum, weil ich fast nicht gelernt habe – darum auch mein schlechter Notenschnitt. Aber dass das Niveau des Abiturs die letzten Jahre gesunken ist, ist einfach Fakt. Und dass es wieder nach oben gehen musste ebenfalls. Und dessen muss sich ein jeder Schüler schlicht bewusst sein, der eine höhere Schule besuchen will.“

Juliane Lange