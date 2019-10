„Ich sehe bei den E-Scootern eine hohe Unfallgefahr“

Rostock

Der Streit um die E-Scooter hat Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Die öffentlichen Verleihsysteme gibt es weltweit seit 2017, in deutschen Großstädten, wie Berlin und Hamburg, prägen sie seit Mai dieses Jahres das Stadtbild. In den zurückliegenden Monaten testeten Firmen, ob und wie die Elektroroller etwa in Rostock ankommen. Derzeit läuft die Evaluation. Doch wie fallen die Reaktionen aus, wenn die elektrischen Flitzer bald mit im Straßenverkehr unterwegs sind. Die OZ hat sich umgehört und Passanten auf der Warnemünder Promenade befragt, wie sie es finden würden, wenn die E-Scooter über die Flaniermeile rauschen.

Ratzie Ratzlafffragt: „Dürfen die Dinger nicht nur auf Radwegen fahren? Da auf der Promenade das Radfahren verboten ist, dürfte hier doch gar kein Spielraum dafür sein“, stellt Ratzlaff fest. Diana Bergermöchte nicht, wie sie betont, dass die E-Scooter kommen. „Safety first. Ich sehe da leider viel Unfallpotenzial. Dann können neben Mülleimern gleich „Erste-Hilfe-Boxen“ angebracht werden. Die Fußgängerzonen sollen bitte auch diese bleiben. Ab auf die Radwege mit dem E-Scooter und dann viel Spaß“, wünscht Berger. Wilhelm Moralesfragt sich, warum denn nicht. „Ist doch alles erlaubt. Fahrradfahren wird ja auch geduldet.“ Udo Wittschickt folgende Frage hinterher: „Sollte man nicht bestrebt sein, eine Promenade zu entschleunigen, damit es eine Promenade bleibt?“ Auch Nicole Hagemannhofft, dass die Fahrzeuge nicht kommen. „Radfahren darf man auch nicht, die Radfahrer müssen schieben. Aber dann die E-Roller über die Promenade rasen lassen? Bitte nicht.“ Jantje Schmidtkeschließt sich an: „Ich hoffe nicht. Die Promenade dient dazu, gemütlich entlangzuschlendern und nicht um Slalom zu laufen beziehungsweise zu fahren. Vor allem im Sommer wäre es bestimmt ein Spaß bei den ganzen Kiddies, die da zum Strand laufen oder vom Strand kommen.“ Christian Baumgartberichtet aus Hamburg. „Hier fahren sie schon längere Zeit. Durch Unachtsamkeit und Raserei sind schon viele Unfälle passiert.“ Matthias Kreftbefürchtet: „Dann würde es bestimmt nicht mehr lange dauern, bis man beim Baden auf einen dieser Roller trifft.“ Nadine Heinrich aber findet: „Natürlich. Man muss nicht ständig gegen alles sein, das ist ja schon pathologisch. Die Promenade ist groß genug, die ist für alle da.“ Und Zimo Vanderküstehält fest: „Ja super, E-Scooter. Wie bekloppt ist das? Kinder bauen Lithium und Kobalt für die Akkus in Schwerstarbeit ab und wenn die Roller kaputt sind, werden sie im Stück weggeworfen.“ Am Ende werde „noch mehr Müll“ produziert, so die Leserin. „Und das soll umweltschonend sein? Außerdem fördert man dadurch Kinderarbeit. Man sollte sich schämen.“

Von Juliane Lange