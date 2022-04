Rostock

Um Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterzubringen, suchen Kommunen und Behörden derzeit händeringend nach Unterkünften. Auch einige Jugendherbergen im Nordosten stellen Zimmer zur Verfügung. Während einige Leser den Vorstoß durchaus begrüßen, sehen andere darin einen Interessenkonflikt, etwa weil nun Klassenfahrten storniert werden müssen.

So hält Angela Milde fest, dass das eigene Volk über die Hilfsbereitschaft und das Engagement vergessen werde. „Kein Wunder, dass unsere Kinder auch wegen der Bedingungen der letzten Jahre nach wie vor leiden und krank werden. Aber wie immer wird dabei gutes Geld verdient. Also werden unsere Kinder ausgesperrt.“ Andrea Spreemann betont dagegen: „Diese Menschen sind vor einem Krieg geflohen. Und man beschwert sich wegen der Klassenfahrten, die nun ausfallen.“ Heike Lucius findet es richtig und gut, dass den ukrainischen Flüchtlingen geholfen wird. „Aber trotzdem leben wir auch noch hier, und unsere Kinder haben in den letzten zwei Jahren leider auch sehr gelitten und viele Entbehrungen auf sich genommen. Es sollte bei all der Solidarität nicht das eigene Volk vergessen werden.“

Kinder und mussten auf vieles verzichten

Sandra Peter schließt sich an: „Auch Solidarität hat ihre Grenzen. Sorry, aber diese Betreiber sollten nicht vergessen, dass sie nach der Flüchtlingskrise auch noch eine Existenz haben möchten. Denn wenn fest gebuchte und bezahlte Termine (Hochzeit, Jugendweihe) von jetzt auf gleich gecancelt werden, dann ist es mehr als schäbig und frech. Ja, auch Klassenfahrten, die die Kinder sich mehr als verdient haben, sind gerade in dieser Zeit sehr wichtig.“ Auch Astrid Gräning kritisiert den Vorschlag: „Ich finde es nicht gut. Die Kinder hatten zwei Jahre keine Klassenfahrt und mussten auf vieles verzichten.“ Wiebke Götz schaut auf die Finanzierung: „Ich habe das Gefühl, dass es sich für die Jugendherbergen finanziell richtig lohnt, die Flüchtlinge aufzunehmen.“ Götz schimpft: „So langsam reicht es wohl. Wir sollten mal an uns und unsere Kinder denken!“

Wegfall der Klassenfahrten ist zu verschmerzen

Chris Mölner sieht die Unterbringung von Geflüchteten in Jugendherbergen als gute Lösung: „Ich finde es persönlich sehr gut. In Anbetracht des erheblichen Wohnungsmangels und einer adäquaten Unterbringung der Mütter und ihrer Kinder ist der Wegfall des Angebots für unsere Kinder ein sehr geringes Opfer.“ Ein Leser mit dem Namen Opa Ho schließt mit dem Gedanken: „Meine Oma sagte immer zu mir: ‚Wenn wir etwas über haben, können auch wir etwas abgegeben.‘ Meine Oma hatte recht, oder?“

Von Juliane Lange