Kitastart - Kita in MV in Corona-Zeiten: Das ärgert OZ-Leser an den neuen Regeln

Seit Montag werden die Vorschulgruppen wieder regulär in Kitas betreut. Ab dem 25. Mai dürfen nach alle Kinder wieder zurück in die Einrichtungen. Vielen Eltern sehen die Vorsichtsmaßnahmen wegen der Corona-Krise allerdings kritisch.