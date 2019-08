Rostock

Die Hanse Sail 2019 war wieder einmal ein großartiges Ereignis für Rostock und Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich ist die Segelsaison noch im Gange und auch die großen und kleinen Motoryachten tummeln sich weiter auf der Ostsee und den vielen Binnenseen. Besonders beim Segeln genießt der Mensch das Dahingleiten auf dem Wasser, im Einklang mit dem rauschenden Wind. Jeder Segler weiß jedoch, dass die Windrichtung den Kurs beeinflussen kann. Da gilt der weise Spruch „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzten.“ So ein Manöver wird mit dem Kommando „Klar zur Wende!“ eingeleitet. Bei einer Wende erfolgt ein Kurswechsel, bei dem das Schiff mit dem Bug durch den Wind geht, das heißt der Wind kommt kurzzeitig von vorne. Im Gegensatz dazu geht das Boot bei einer Halse mit dem Heck durch den Wind.

Vor genau 30 Jahren wehte in Deutschland ein besonderer Wind. Die Menschen östlich der Elbe wollten den eingefahrenen Kurs nicht mehr akzeptieren und strebten einen Kurswechsel an. Viele gingen im Sommer beim Paneuropäischen Picknick an der ungarischen Grenze von „Bord“, andere besetzten die Prager Botschaft. Manchmal reichen nur Andeutungen aus, um bei uns Menschen eine Reaktion oder Entwicklung zu bewirken. Am 30. September 1989 reichte der berühmt gewordene Halbsatz des ehemaligen Außenministers der Bundesrepublik Deutschland Hans-Dietrich Genscher auf dem Balkon der Prager Botschaft aus, um 4000 DDR-Flüchtlinge in Freude und Erleichterung zu versetzen: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise . . .“. Die letzten drei Worte „. . . möglich geworden ist“ gingen unter im unbeschreiblichen Jubel der Menschen.

Am 9. November 1989 war es wieder ein Halbsatz, der die Wende einleitete. SED-Politbüromitglied und Sekretär für Informationswesen Günther Schabowski las auf einer Pressekonferenz von einem Zettel eine neue Regelung für Reisen ins westliche Ausland für DDR-Bürger ab. Auf eine Reporterfrage antwortete er, dass diese seines Wissens „sofort, unverzüglich“ in Kraft trete. Wir alle erinnern uns, jeder auf seine Weise, an die Wendezeit. Im Osten Deutschlands führte die friedliche Revolution zu den gewaltigsten persönlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der Nachkriegszeit. Aber auch in den alten Bundesländern galt es, den Einigungsprozess zu gestalten. Dieser Prozess ist noch lange nicht beendet. In vielen Köpfen diesseits und jenseits der alten innerdeutschen Grenze ist diese immer noch zu spüren. Manchmal überlege ich, wie Deutschland, Europa und die Welt ohne den 9. November 1998 aussehen würde. Auf jeden Fall hätte die Bundesrepublik weniger Einwohner. Wir alle wären ärmer an neuen Erkenntnissen, persönlichen Erfahrungen und Entwicklungen. Unsere Kinder und besonders Enkelkinder werden eines Tages darüber urteilen, welches Land und welche Welt wir ihnen übergeben haben. Bleiben wir daher weiterhin aufmerksam und neugierig, hören den Mitmenschen und auch uns selbst zu.

Von Wolfgang Kuwatsch