Sie setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um das Leben anderer Menschen zu retten. Dazu sind die Frauen und Männer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS) an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr bereit. Nicht an jedem Tag passiert ein Unglück auf See. Aber: Die Retter müssen so fit sein, dass sie täglich ausrücken könnten.

Ob Segler, Schwimmer, Angler, Matrosen – wer auf der Ostsee verunglückt oder verletzt wird, hat nur noch eines im Sinn: Rettet mich! Die DGzRSler sind dem Gedanken, Leben zu retten, verpflichtet. Egal, ob die Verunglückten aus selbst verschuldetem Leichtsinn in Lebensgefahr geraten oder wegen Wetterkapriolen. Das tragische Bootsunglück am Donnerstag vor Rügen beweist, wie wichtig tatkräftige Retter sind.

Für ihren selbstlosen Einsatz gebührt ihnen großer Dank. Am Tag der Seenotretter ist dazu Gelegenheit. Dann können Interessierte die mutigen Frauen und Männer mit Fragen löchern – und sie mit einer Spende unterstützen.

