Rostock

OZ-Leser diskutieren hitzig über die „Lust am autoritären Gestus großer Bevölkerungsgruppen“, von der Alt-Bundespräsident Joachim Gauck in Erinnerung an die friedliche Revolution 1989 mit Blick auf Ostdeutschland spricht. Zwar gebe es diese Lust „auch mitten im saturierten Westen“ – in Skandinavien, den Niederlanden oder der Schweiz, so Gauck weiter. Doch sei sie in Ostdeutschland besonders ausgeprägt. Diese Lust, so beschreibt es der 79-Jährige, resultiere letztlich aus der „Furcht vor der Freiheit“.

Christian Jägerschreibt: „Da ist leider was dran. Als gebürtiger Wessi habe ich auch lange in Nordwestmecklenburg gelebt und festgestellt, dass dort viele immer noch darauf warten, dass jemand kommt und ihnen sagt, was sie tun müssen. Eigeninitiative, Selbstständigkeit, Widerspruch, Neues und Fremdes werden dort oft misstrauisch betrachtet und teilweise sogar gefürchtet. Auf die Grenzopfer an der innerdeutschen Grenze angesprochen, sagte mir mal ein Bürger aus Dassow, dass die Flüchtlinge ja selbst Schuld hatten, wenn sie erschossen wurden. Sie hätten ja nicht fliehen müssen.“ Ronald Schmidtmeint: Ja klar, Joachim Gauck habe „dort oben im gut bezahlten Olymp auch genau die Kenntnisse erlangt, um zu wissen, was sich zu seinen Füßen abspielt. Dass viele hier nichts von der Freiheit haben, weil sie sich diese Freiheit nicht leisten können, mangels Geld, kommt ihm nicht in den Sinn? Was habe ich denn von der Freiheit, wenn ich sie mir nicht kaufen kann?“ Heike Grunenbergergänzt dazu: „Es ist eher der Kapitalismus, der uns Angst macht. Denn finanziell kann man nicht mithalten.“ Und Helga Schulz-Dobberkaufragt: „Welche Freiheit bitte? Ich war im Osten nicht frei, und ich fühle mich jetzt hier auch nicht frei.“

Anki Wo-Lefindet: „Ganz unrecht hat er nicht. Einige Menschen haben Probleme mit der Freiheit. Freiheit heißt nicht nur, reisen zu können. Da gehört sehr viel mehr dazu. Es beginnt doch damit, dass man selbst an die Impfungen denkt, Kindergärten und Schule für die Kinder selbst suchen muss und Anträge stellen muss, zum Beispiel für das Kindergeld. In der DDR wurde einem einiges abgenommen. Dass alles gut oder besser war, will ich aber damit nicht sagen“, betont die OZ-Leserin.

Stefan Bestnotiert: „Es ging uns ausschließlich um die Freiheit. Jetzt wird die Freiheit diktiert, und vor dieser Freiheit haben einige Angst.“ Eine Aussage, die Leser Hainrîch Arnoldzu der Frage veranlasst hat, was sich Best denn dann vorgestellt habe. Noch mal Stefan Best: „Gute Frage. Eine Regierung, die EU-unabhängig ist. Eine Partei, die sozial ist und nicht nur vorgibt, es zu sein. Vom Volk gewählte Parteien sollten ihr Tun und Handeln verantworten können. Keine GroKo, keine Ampel oder sonstige Einfälle. Denn viele Köche verderben den Brei.“

Hainrîch Arnold erwidert: „Die Regierung IST EU-unabhängig. Allerdings haben wir uns schon vor Jahrzehnten dazu entschieden, einen Teil der Souveränität an die EU abzugeben, weil das Ziel die Vereinigten Staaten von Europa sind. Übrigens: Die Briten merken jetzt schon, was es bedeutet, nicht dabei zu sein. Nur: Was hat das mit Freiheit zu tun? Abgesehen davon natürlich, dass wir die Freiheit hatten und haben, uns für die EU zu entscheiden.“

Von Juliane Lange