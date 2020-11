Die OZ-Leser diskutieren über die Rolle der Schulen als Treiber in der Corona-Pandemie – und über die umstrittene Maskenpflicht im Unterricht. Auch die Teststrategie der Gesundheitsämter in MV steht dabei im Fokus.

Die Zahlen der Corona-Fälle an den Schulen in MV sind rückläufig. An Grundschulen mussten die Kinder bislang keine Maske im Unterricht anziehen. Quelle: Patrick Pleul/dpa