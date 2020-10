Politiker anderer Bundesländer hatten vorgeschlagen, die Weihnachtsferien auf mehrere Wochen auszudehnen, um dem Coronavirus so in der kalten Jahreszeit zu begegnen. Dafür sollten die Ferien an anderer Stelle verkürzt werden. Wir wollten von den OZ-Lesern wissen, wie sie zu dem Vorstoß stehen.