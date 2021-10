Rostock

In den Schulen im Landkreis Rostock und Vorpommern-Greifswald gilt zurzeit die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht und in der Pause. Vorpommern-Rügen erreichte am Donnerstag die kritische Schwelle von drei aufeinanderfolgenden Tagen mit der Corona-Warnstufe Gelb. Hier gilt deshalb am Freitag, dem letzten Schultag vor den Herbstferien, ebenfalls Maskenpflicht.

Doch was halten Sie eigentlich von dieser Regelung. Das wollte die OZ in einer Online-Umfrage von ihren Leserinnen und Lesern wissen und hatte gefragt: Sollte die Maskenpflicht an Schulen in MV komplett abgeschafft werden?

Die deutliche Mehrheit der insgesamt 373 Umfrageteilnehmer hat sich ganz klar dafür ausgesprochen. 277 Personen, das sind 74,3 Prozent, sind der Meinung: Ja, die Maskenpflicht an Schulen gehört abgeschafft. Dagegen haben sich 90 Leserinnen und Leser (24,1 Prozent) ausgesprochen. Sechs Teilnehmer (1,6 Prozent) haben sich zu diesem Thema noch keine Meinung gebildet und antworteten mit: „Ich weiß nicht.“

