Maskenpflicht im Freien auch in MV? OZ-Leser sind dagegen

Rostock

Ob am Doberaner Platz, auf der Einkaufsmeile „Kröpi“ oder auch auf der Promenade in Warnemünde – auch in Rostock und im Rest Mecklenburg-Vorpommerns wird diskutiert, ob ähnlich wie in Hamburg eine Maskenpflicht an öffentlichen Orten Sinn macht, um die Corona-Pandemie einzugrenzen. Prof. Dr. Emil Reisinger, Infektionsmediziner der Universitätsmedizin Rostock und der Corona-Experte, macht sich dafür stark.

„Beim Einkaufsbummel im Freien oder beim Flanieren am Meer macht eine Maskenpflicht derzeit keinen Sinn. Aber bei Veranstaltungen“, so Reisinger. Auch bei den Spielen des FC Hansa, bei Open-Air-Konzerten oder anderen größeren Menschenansammlung sollte schon auch im Freien eine Maskenpflicht gelten. Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen spricht sich hingegen klar dagegen aus, auch in Schwerin und bei der Landesregierung ist eine Maskenpflicht im Freien noch kein Thema.

Gut so, sagt der Großteil der OZ-Leser. 500 Personen haben an einer nicht-repräsentativen Umfrage der OSTSEE-ZEITUNG teilgenommen. 66,8 Prozent (334 Menschen) gaben davon an, dass sie es nicht gut finden, wenn es Pflicht wird, eine Maske an öffentlichen Plätzen zu tragen. 31,6 Prozent (158 Personen) der Befragten befürworten hingegen so eine Regelung. Acht OZ-Leser (1,6 Prozent) enthielten sich.

Von OZ