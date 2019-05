Rostock

Nachdem in dieser Woche bekannt wurde, dass die A 20 an weiteren Stellen absackt, fragen sich viele Leser, wie es zu diesen Planungsfehlern kommen konnte. Sowohl das Bundesverkehrsministerium in Berlin als auch das zuständige Schweriner Ministerium bestätigen den Abrutsch – diesmal auf Höhe Sanitz und Neubrandenburg. Gleichzeitig geben die Ministerien Entwarnung. Ein Desaster wie in Tribsees sei nicht zu befürchten. OZ-Leser und Beobachter haben dennoch Zweifel.

Heinz Schmidt schreibt: „,Keine Panik’ heißt es aus den Ministerien. Das haben wir doch schon sehr oft gehört. Was daraus geworden ist, das wissen wir doch alle. Diesen Politikern konnte man noch nie etwas glauben.“ Roman Leesch fügt an: „Wenn Politiker sagen: ,Keine Panik’, dann sollten wir wissen, was das heißt.“ Ralf Matthe betont: „Die Ursache ist nun mal das Moor- und Torfgebiet, auf dem die Autobahn gebaut ist. Jeder in der Politik des Landes Mecklenburg-Vorpommern hat das gewusst und trotzdem alles in Kauf genommen. Zur Verantwortung wird jedoch niemand gezogen“, moniert der Leser.

Jörg Ulbrich stellt fest: „Der Fachkräftemangel in der Politik nimmt langsam überhand.“ Und auch Holger Pink stört sich daran, dass „ganz sicher wieder niemand bestraft beziehungsweise zur Verantwortung gezogen wird. Sind ja nur Steuergelder, die da verbaut wurden. Überall in Deutschland gibt es nur noch Pfusch am Bau und Kosten, die aus dem Ruder laufen.“ Wieso, fragt der Leser, ziehe niemand Planer, Architekten, Statiker und Bauherren zur Rechenschaft?

Marikka Kurzenberg meint: „Dann sollten die Verursacher mal die Kosten für den Pfusch selbst zahlen. Dann arbeiten sie in Zukunft sorgfältiger“, ist Kurzenberg überzeugt. Dieter Kastenholz kommentiert das A-20-Desaster wie folgt: „Der damalige Verkehrsminister Günther Krause wollte die A 20 in Rekordzeit bauen, mit Firmen, die so etwas noch nie gebaut haben.“ Wolfgang Ende stellt sich die Frage, wie man von Planungsfehler sprechen könne. „Es war bekannt, dass die A 20 auf moorigem Boden gebaut wird.“ Achy Hennings hält nicht ganz ernst gemeint fest: „Wahrscheinlich sind die Baufirmen von der A 20 gleich zum Bau des Berliner Flughafens weitergezogen. Pfusch, wohin man blickt. Wenn das so weitergeht, ist Vorpommern bald verkehrstechnisch abgekoppelt. Aber natürlich hat daran wieder keiner Schuld, das böse Moor wird verklagt, weil es ausgetrocknet ist.“

Juliane Lange