Neue Debatte zur Maskenpflicht: „Alternativlos, solange es keine Impfung gibt“

Die Debatte um die Maskenpflicht wird seit Beginn der Pandemie hitzig geführt. Die Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes im Einzelhandel in MV könnte nun schrittweise aufgehoben werden. Politik und Wirtschaft arbeiten an einem Kompromiss, der die Interessen von Gesundheit und Wirtschaft unter einen Hut bringen soll.

Mediziner warnen indes vor einer zweiten Corona-Welle. Kommende Woche wird die Landesregierung entscheiden. Für die große Mehrheit der OZ-Leser gilt: Die Maskenpflicht solle weiterhin gelten.

Yvonne Jensen meint: „Vielleicht probieren wir erst mal wieder den Schulstart, bevor wir über nächste Lockerungen nachdenken. Schulbeginn, Reiserückkehrer und dann noch ein Ende der Maskenpflicht? Da gibt es für mich keine Diskussionsgrundlage. Die, die am lautesten schreien nach ihren verlorenen Freiheiten, sind sicher nicht die, die am meisten gelitten haben unter den Beschränkungen.“

Jörg Otto Müller ergänzt: „Die Maske ist ja wohl das kleinere Problem.“ Besser sei sie allemal, als wenn vieles wieder eingeschränkt oder sogar geschlossen werden würde, betont Müller.

Es geht auch um Eigenverantwortung und Selbstschutz

Susi Groh rät, abzuwarten. „Die Maske ist ein wirksamer Schutz.“ Zudem zeige der Blick nach Amerika und Österreich, dass die Infektionszahlen ob der zu schnellen Lockerungen wieder hochgingen. „Anscheinend haben einige Leute immer noch nicht begriffen, dass wir mittendrin sind in der Pandemie.“

Ulrike Hinrichs-Bonnkirch trage weiterhin Maske, das sei ihr wichtig, so erklärt sie es. „Denn schon das Tragen einer einfachen OP-Maske ist überraschend wirksam, um sich vor einer Ansteckung mit Sars-Cov-2 zu schützen. Ob das jemand befürwortet oder nicht, ist mir egal. Solange es immer wieder und immer noch Menschen gibt, die sich nicht an geforderte Regeln (Abstand, Hygiene, Maske) halten, sind mir Eigenverantwortung und Selbstschutz am wichtigsten.“

„Die Maske ist nicht immer angenehm, aber besser als Notbeatmung“

Bärbe Wirbatz argumentiert in gleicher Weise, fragt: „Warum soll die Maskenpflicht aufgehoben werden, wenn sie zu den Maßnahmen gehört, die dazu beitragen können, die Ausbreitung des Virus einzuschränken? Warum wird darüber diskutiert, wo die Infektionszahlen wieder steigen? Ich bin nicht für die Lockerung und denke, dass das Kaufverhalten nicht von der Maske abhängt.“

Herbert Ostermoor verweist auf das Verhalten der Menschen: „Schauen Sie sich doch einmal die Küstenbadeorte, zum Beispiel Binz, an. Dort werden die Maskenpflicht und die Abstandsregelung schon jetzt nachlässig gehandhabt. Lockert man die Maskenpflicht, dann meinen doch die ewigen Verweigerer, sie wären im Recht. Das RKI empfiehlt gebetsmühlenartig das Tragen der Masken und die Einhaltung der Abstandsregeln. Hören wir doch bitte auf die tatsächlichen Experten statt auf unsere Laien. Es ist nicht immer angenehm, die Maske zu tragen, aber eine Notbeatmung im Krankenhaus ist unangenehm, schmerzhaft und gefährlich“, konstatiert Ostermoor.

„Nehmen wir uns ein Beispiel an Schweden“

Für eine Abschaffung der Pflicht spricht sich Myriam Müller aus. „Die herkömmlichen Masken wirken wie ein offenes Fenster, weil die, um es einfach auszudrücken, Viren so klein sind. Man hat uns im wahrsten Sinne einen Maulkorb verpasst. Auf welcher Grundlage eigentlich?“ Ulla Kuh setzt hinzu: „Abschaffen. Bestes Beispiel ist Schweden. Dort wird normal damit umgegangen. Wie eben jedes Jahr zur Grippezeit gilt: Hände waschen und ausreichend Abstand.“

Stefanie Reinheckel nerve diese Maske auch wahnsinnig, schreibt sie. „Auch gehe ich nur noch alleine einkaufen, da es für mich mit Maske – ich bekomme schwer Luft darunter – schon so anstrengend ist und ich somit meine angespannte Haltung nicht auf meine Kinder übertragen möchte. Eine Lockerung finde ich jedoch absolut falsch.“

Für Familie Gattner aus Rostock ist die Maske „alternativlos, solange es keine Impfung oder zuverlässige Medikation gegen das Virus gibt“, so betonen sie. „Angesichts steigender Infektionszahlen in MV, weltweit explodierender Infektionen, wieder zunehmender Reiselust der Deutschen und dem Bevorstehen der Erkältungssaison wäre dies ein völlig falsches Signal. Die Landespolitik würde damit den Eindruck vermitteln, dass die Pandemie weitgehend überwunden und die Gefahr der Ansteckung nicht mehr so groß sei. Zudem stellt sich die Frage, ob in Zeiten der Pandemie, Wirtschaftskrise und allgemeiner Existenzängste der Umsatzeinbruch im Einzelhandel nicht vorrangig Ursachen hat, die gar nichts mit dem Maskentragen zu tun haben. Wir jedenfalls hoffen auf die Vernunft und Einsicht, dass die Pflicht zum Maskentragen im Einzelhandel als essenzielle Schutzmaßnahme unentbehrlich ist und erst einmal bestehen bleibt.“

Von Juliane Lange