Kennen Sie die Menschen, denen es gelungen ist, ein Theater in Ihrem Ort zu halten? Oder die den Verein gegründet haben, der in Ihrer Nachbarschaft hilft? Dann schreiben Sie uns! Oder waren Sie vielleicht selbst derjenige, der sich auf die Suche nach Lösungen gemacht hat. Melden Sie sich.

OSTSEE-ZEITUNG, Hamburger Abendblatt, Hannoversche Allgemeine Zeitung und Kieler Nachrichten suchen gemeinsam mit dem Radiosender NDR Info nach Menschen, die im Norden etwas bewegt haben. Wir wollen Initiativen, Vereine oder Personen vorstellen, die es mit Engagement, einer klugen Idee, großem Mut geschafft haben, Dinge zum Besseren zu verändern. Schicken Sie uns Ihren Vorschlag bis zum 2. November per Mail an (leserreporter@ostsee-zeitung.de) oder per Post an Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock, Stichwort: „Helden aus MV“

Über die sechs spannendsten Projekte werden wir ausführlich berichten. Außerdem erhält jede der von der Jury ausgewählten Initiativen zwei Karten für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Leitung von Christoph von Dohnányi. Bei einer exklusiven Führung haben die Gewinner zudem die Möglichkeit, einen Blick in den Backstage-Bereich der Elbphilharmonie zu werfen.

Von Juliane Lange