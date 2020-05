Niederlande als Vorbild? OZ-Leser diskutieren über Maskenpflicht in Deutschland

Rostock

Während sich nach wie vor eine große Mehrheit der Deutschen mit den Corona-Einschränkungen einverstanden zeigt, werden gleichzeitig die Stimmen lauter, die in den verordneten Maßnahmen ihre Grundrechte beschnitten sehen. Die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr ist so eine Regel, die Kritik hervorruft.

Das Oberverwaltungsgericht Mecklenburg-Vorpommern hat in dieser Woche einen Eilantrag gegen die Pflicht zum Tragen von Alltagsmasken in Geschäften abgelehnt. Diese verstoße nicht gegen die Menschenwürde, lautet die Begründung der Greifswalder Richter.

Anzeige

Aufwind hat der Masken-Streit mit Blick auf die Niederlande erhalten. Dort gilt keine Maskenpflicht im Supermarkt, was nun wiederum Deutsche animiert, zum Einkaufen in unser Nachbarland zu fahren, OZ-Leser diskutieren kontrovers.

Weitere OZ+ Artikel

Die Maske zu tragen, zeuge von Verantwortungsbewusstsein

Margit Prystawik findet: „Sehr vernünftige Richterentscheidung. Menschenunwürdig oder freiheitsraubend sind bestimmt keine Masken. Wer das behauptet, dem fehlt ein Stück Bildung.“

Risi Truman meint: „Also, bei mir geht die Gesundheit vor. Und ich bin froh, wenn auch andere die Maske beim Einkaufen tragen. Meine Verwandten aus Madrid schütteln nur den Kopf darüber, was hier abgeht. Da wird das, was uns schützen soll, plötzlich zum Politikum. Meinen Onkel hat es auch erwischt. Von daher gehe ich ohne Maske nicht raus. Scheinen wohl viel mehr Deutsche sterben zu müssen, damit man hier einsieht, dass es nicht eine einfache Grippe ist.“

Monika Henning fügt voll Überzeugung hinzu: „Ich trage meine Maske nicht, weil ich gezwungen werde, sondern weil ich ein verantwortlicher Mensch bin. Mein Ego stelle ich hintan. Es geht nicht immer nur um meine Befindlichkeit.“

Corona-Liveblog: Das ist die Lage in MV

Einfach Abstand wahren und Handhygiene einhalten

Cordula Wolf nun aber empfindet die Maske als Zumutung: „Mir gehen die Dinger mächtig auf den Zeiger. Ich bekomme immer Kopfweh von der schlechten Luft darunter. Wenn man herzkrank ist, ist es megabeschwerlich.“

Andre Lauermann setzt hinzu: „Die dummen Masken braucht doch niemand. Sind völliger Blödsinn und unsinnig. Vorher ging es auch ohne.“

Anja Behnke gibt zu bedenken: „Das wird nicht gemacht, weil man nichts Besseres zu tun hat, sondern um die Bevölkerung vor der zu schnellen Infektion mit dem Virus zu schützen.“

Und Ilona Wichmann-Franz erwidert: „Es gibt halt Länder, die zeigen, dass es auch ohne Maske funktioniert. Einfach an Abstand und Handhygiene halten, dann funktioniert es auch ohne Maske.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Andreas Böhm glaubt, dass sich „sehr, sehr viele Mitmenschen mit der Maske besser fühlen als ohne. Sie tragen sie gern, auch auf dem Parkplatz und selbst im Auto.“

Toska Schröter hält fest: „Also, ich finde, es gibt Schlimmeres, als beim Einkaufen mal 15 Minuten die Maske zu tragen. Ich hatte das Ding gestern zehn Stunden nonstop drauf und habe es überlebt.“

Raimund Schraad richtet seine Worte „an die Menschen, die sich über die Sache mit den Masken, den Mund-Nasenschutz, so aufregen: Ich trage die Maske nicht 24/7, sondern in der Öffentlichkeit, da, wo das Einhalten eines Mindestabstandes nicht möglich ist. Ich trage die Maske weniger für mich selber als für dich, denn ich bin gebildet und informiert genug, um zu wissen, dass ich asymptomatisch sein und andere dennoch anstecken kann. Nein, ich lebe nicht in der ‚Angst vor dem Virus‘ – ich will nur lieber Teil der Lösung sein als Teil des Problems. Und nein, ich fühle mich nicht ,von der Regierung kontrolliert‘ oder ,unterdrückt‘, genauso wenig wie durch die Pflicht, auf der Autobahn einen Mindestabstand einzuhalten oder nicht volltrunken Auto zu fahren.“

Lesen Sie auch:

Von Juliane Lange