Die schweren Ausschreitungen von Stuttgart, wo Jugendliche auf brutale Weise auf Polizisten einschlugen und eintraten, hat auch hierzulande eine neue Debatte zum Umgang mit der Ordnungsmacht ausgelöst. Warum haben so viele Menschen keinen Respekt mehr vor der Polizei?

OZ-Leser versuchen Antworten zu finden und nehmen dabei auch das Prinzip von Ursache und Wirkung in den Blick.

So denken die OZ-Leser über das Thema

Ramona Rezigue meint: „Polizisten müssten sich nicht alles gefallen lassen, wenn der Staat ihnen mehr Macht geben würde. Kein Wunder, dass sie psychisch am Ende sind, wenn man sich bespucken lassen muss und vieles mehr.“ Es sei notwendig, so Rezigue, in Deutschland härter durchzugreifen. Steffen Dröse-Eggers ist der Meinung: „Unsere Gesellschaft ist in Teilen rotzfrech geworden. Sie hat ein Niveau entwickelt, in dem es an Grundwerten, wie Respekt und Anstand, fehlt. Und so was steht dann einem Polizisten gegenüber. Traurig.“

Anke Moltmann glaubt einen Mangel an Erziehung als eine Ursache für den fehlenden Respekt ausmachen zu können. „Lehrer und Polizisten tun mir alle leid. Meine Eltern haben noch meinem Lehrer geglaubt, und es gab Ärger für mich. Heute sind alle schuld, nur nicht die Kinder. Und das Resultat ist da: Viele haben Respekt und Anstand verloren.“

„Die Gewalt geht von beiden Seiten aus.“

Holger Suhrbier gibt zu bedenken, dass in der ganzen Debatte auch erwähnt werden müsse, „wie Polizisten reagieren, wenn man mit Problemen gegen rechts an sie herantritt. Man wird dann weggeschickt. Da ist das irgendwo nachvollziehbar, dass sich viele von der Polizei nicht mehr vertreten und beschützt fühlen. Das Haltungsproblem gibt es nicht nur bei der Bundeswehr, aber Innenminister Horst Seehofer verschließt davor lieber die Augen.“ Alejandro Müller betont: „Respekt bekommt man nur, wenn man auch Respekt hat und nicht den Sheriff raushängen lässt. Bürgernähe würden wir uns wünschen, aber keine arroganten Beamten.“ Auch Karin Lütten sieht eine Verantwortung aufseiten der Polizei: „Ein Polizist, der Gewalt ausübt, körperlich oder verbal, steigert das Aggressionspotenzial. Die Polizisten sind keine unschuldigen Opfer. Solange die Polizei nicht akzeptiert, dass Gewalt von beiden Seiten ausgeht, wird sich nichts ändern.“

Wolfgang Seyer zeigt sich wenig überrascht von der gegenwärtigen Lage: „Ist doch kein Wunder heutzutage. Alle faseln den ganzen Tag nur von Rechten der Bürger. Und was ist mit den Pflichten? Ein Gemeinwohl kann nur mit Rechten und auch der Einhaltung der Pflichten existieren. Viele sagen, wir brauchen schärfere Gesetze. In Deutschland ist fast alles gesetzlich geregelt. Wir brauchen endlich wieder Leute, die die Einhaltung der Gesetze kontrollieren und dann auch ahnden. Das bezieht sich auf alle Lebensbereiche, wie Straßenverkehr, öffentliche Ordnung und Sicherheit.“

