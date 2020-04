OZ-Leser: „Ich habe keine Angst vor Corona“

Rostock

Das Coronavirus bestimmt unser aller Leben in beispiellosem Ausmaß. Seit nunmehr sechs Wochen sind weite Teile der Wirtschaft und Gesellschaft auf ein Minimum heruntergefahren – im Namen der epidemiologischen Vernunft. Die OZ hat ihre Leser gefragt: Wie groß ist Ihre Sorge, sich mit dem Virus zu infizieren? Das Spektrum der Antworten ist breit. Es gibt Stimmen, die zur Vorsicht mahnen und appellieren, das Virus nicht zu unterschätzen und diejenigen, die in den Einschränkungen ein Gegeneinander-Ausspielen von Freiheit und Sicherheit sehen.

Marcus Wolk hält fest, die Ausbreitung des Virus sei ein „Problem“. Franziska Alexander hat „sehr große“ Sorgen vor einer Ansteckung. „Weil ich meine Kinder nicht alleine lassen oder verlieren möchte.“ Martina Laukstins-Leewe indes habe mehr Angst davor, wie sie notiert, dass sie pleitegehe, bevor sie das Virus erwische. „Ich besitze ein Restaurant.“ Antje Knop sieht „das sehr locker“, so notiert sie es. „Einfach Abstand halten. Was mir nur Sorgen macht: Wann kann die Arbeit wieder aufgenommen werden im Hotelwesen?“

Sinnvolle Maßnahmen im Auge behalten

Claudia Dib ist der Meinung, „dass der Preis für diese ganzen Maßnahmen zu hoch ist. Es ging einmal um ein Abflachen der Kurve auf ein Niveau, dass die Krankenhäuser mit der Betreuung der Coronapatienten nicht überfordert werden. Die Krankenhäuser waren nie überfordert. Jetzt geht es schon lange nicht mehr um dieses Ziel, aber die Maßnahmen werden nicht besser. Klar sind ein paar Geschäfte geöffnet, aber wer will mit Einlasskontrolle, Einbahnstraße durch den Laden und Abstand shoppen? Der Zoo ist zwar offen, aber man darf dort nicht einmal ein abgepacktes Eis kaufen, kein Wasser nichts. Das ist doch nicht schön, das macht traurig. So wie momentan alles nur traurig macht.“

Karin Lütten macht sich Sorgen, „dass die Landesregierung durch immer überzogenere Maßnahmen die Akzeptanz für sinnvolle Maßnahmen zerstört.“ Carsten Hanke beobachtet: „Jetzt, wo die Ansteckungen gravierend zurückgehen, bleiben die meisten extremen Grundrechte weiterhin beschnitten. Es wird sogar der Mundschutz zur Pflicht gemacht. Unabhängig davon, welche Regierung das einführen will, es bleibt die Tatsache, dass wer was entsprechendes verlangt, muss auch die Voraussetzungen dafür schaffen – also den Mundschutz kostenlos allen Bürgern zur Verfügung stellen. Oder müssen die Bürger künftig bei der Impfpflicht, dann auch noch das Serum bezahlen? Gerade die sozial schwächer gestellten Menschen in diesem Land haben nicht die finanziellen Mittel, um den überteuerten Mundschutz zu bezahlen. Da die Tafeln und andere Unterstützungsleistungen ebenso wegfallen, ist es gerade für die benachteiligten Menschen extrem schwer. Man kann nur hoffen, dass die Verantwortlichen in der Regierung das überhaupt realisieren und dann die richtigen Entscheidungen treffen. Sonst kann man nur erneut auf die Gerichte hoffen.“

Abstands- und Hygienegebote sind richtig – auch in Zukunft

Martin Siemon bilanziert: „Wenn man bedenkt, dass aktuell in MV auf 100 000 Einwohner 40 Corona-Infizierte fallen, empfinde ich die Ansteckungswahrscheinlichkeit als eher gering. Auch wenn die Dunkelziffer höher sein wird. Trotzdem halte ich mich an die Vorschriften und halte Abstand. Etwas, was vielleicht auch nach Corona beibehalten werden sollte, um nicht den Atem seines Hintermanns im Nacken zu spüren, wenn man zum Beispiel an der Kasse steht.“

Helmut Augustyniak bereitet Unruhe, „was jetzt und nach diesen Maßnahmen so alles passiert: politisch, wirtschaftlich und menschlich. Das, was in keinen Nachrichten ist. Wir werden es spüren, aber ich denke, die Berichte werden nicht so umfassend wie zu Corona sein. Ich persönlich halte mich an sämtliche Hygieneempfehlungen, Mundschutz lehne ich aber bisher ab. Ich habe keine Angst vor Corona.“

Von Juliane Lange