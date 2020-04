OZ-Leser: „Wenn man es genau nimmt, ist die Schule für dieses Schuljahr gelaufen“

Rostock

Die schrittweise Öffnung der Schulen hierzulande ist Gegenstand vieler Leserdebatten. Gestern öffneten erstmals wieder die Schulen. Zuerst sollen die Klassen 10 und 12 zurückkehren, weil für diese Schüler die Abschlussprüfungen anstehen. Gleiches gilt für Berufsschüler im letzten Lehrjahr. Zudem tritt eine erweiterte Notfallbetreuung in Kraft. In Kitas und Schulen werden auch Kinder aufgenommen, wenn nur ein Elternteil in einem Bereich der kritischen Infrastruktur tätig ist. Zuvor mussten beide systemrelevanten Berufen angehören. Eine Rückkehr aller Schüler bis zum Sommer, wie es der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, vorschlägt, ist für viele Leser undenkbar.

Katrin Jordan fragt: „Bis zum Sommer? In MV beginnen in acht Wochen die Ferien. Wenn man es genau nimmt, ist die Schule für dieses Schuljahr gelaufen.“ Fanny Ahrends ergänzt: „Und wenn man den Schulbetrieb in Schichten machen will, braucht man auch gar nicht mehr anzufangen. Dann sollte man nach den Sommerferien regulär anfangen und gut ist.“ Franziska Guttzeit berichtet, dass ihnen ihr Lehrer sagte, „dass es den Unterricht, den wir bisher hatten, so erst mal nicht mehr geben wird.“ Anett Schmidt notiert: „Die Lehrer bei uns schreiben schon Zeugnisse. Ich denke auch, dass das Schuljahr gelaufen ist.“ Anja Reinold wirft die Frage auf: „Wie soll das gehen? Gut, es kann sich in den nächsten Tagen noch alles ändern, aber Gedanken über das Wie macht sich keiner. Die Regierung beschließt und die Schulen sind für die Umsetzung verantwortlich, erhalten aber keine Unterstützung von Bund und Ländern, was das Material betrifft.“

Kann Skandinavien als role model dienen?

Andreas Steinemann zeigt sich kritisch: „Was hat sich denn an der Lage im August geändert? Wenn die Schulen jetzt geschlossen sind, sind sie auch im August geschlossen. Wenn man sie im August öffnen kann, dann jetzt auch. Aber wen interessieren jetzt Kinder und Jugendliche? Keine Lobby. Und die Lösung unserer Politiker: alle versetzt.“

Nico Langmann gibt zu bedenken, dass „sich Deutschland mal ein Beispiel an Dänemark nehmen“ solle. In dem Nachbarstaat haben Schulen und Kitas trotz Corona geöffnet. „Für unsere Kleinsten ist sozialer Kontakt so wichtig, und man sieht es ihnen täglich an, wie sehr die Kids den Kindergarten vermissen.“ Franzi Nähzauber könne es „absolut nicht nachvollziehen, dass man nach Öffnung von Kita und Schule schreien muss. Es hat alles seinen Sinn. Und diese Pandemie gab es in diesem System noch nie. Da geht es nicht darum ‚immer gleich alles dichtzumachen‘. Von immer kann man da nicht sprechen. Es ist eine noch nie dagewesene Situation. Risikogruppen haben geschützt zu werden. Das hat seit Wochen oberste Priorität. Da sind solche Probleme wie Öffnungen Luxusprobleme.“

Von Juliane Lange