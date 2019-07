Schwerin

Die Kurabgabe für Tagesgäste in Kur- und Erholungsorten im Land ist auch unter OZ-Lesern ein Ärgernis, dies verdeutlichen zahlreiche Kommentare zu dem Thema. Wie der Bürgerbeauftragte des Landes, Matthias Crone, berichtet, führe die Abgabe immer wieder zu Beschwerden. Denn: Streng genommen müssen Menschen sogar dann eine Kurkarte lösen, wenn sie außerhalb wohnen und im Supermarkt des nahe gelegenen Erholungsortes einkaufen, dort zum Arzt gehen oder eine Behörde aufsuchen.

Manfred Göddertz schreibt dazu: „Es ist schon kurios, dass ich, der auf Rügen geboren bin, der immer noch auf Rügen wohnt, in meinem Kreis Kurtaxe bezahlen soll.“ Iljana Felski fügt hinzu: „Vielleicht sollte man den Begriff ,Tagesgast’ zunächst einmal definieren. Tagesgast nach der derzeitigen Definition sind alle, die eine Fremdgemeinde aufsuchen. Einige Gemeinden haben nahe Verwandte der Einwohner davon ausgenommen, damit die Enkel die Oma besuchen können – ohne finanzielle Belastung.“ Eine vernünftige Erhebung der Kurtaxe für Tagesgäste wäre, betont die Leserin, „wenn nur dort kassiert wird, wo wirklich touristische Einrichtungen und touristische Infrastruktur genutzt werden. Dinge des täglichen Lebens haben nicht mit einer Kurtaxe belastet zu werden, denn sie dienen nicht der Erholung, sondern der allgemeinen Lebensführung.“

Micha Wolf formuliert es so: Man treibe es so weit, bis alle vergrault werden. „Herzlichen Glückwunsch.“ Raik Paul Knüppel stellt sich die Frage, ab wann er denn als Tagesgast gelte. „Zählt das auch, wenn ich von 16 bis 19 Uhr meine Freizeit am Strand verbringe und vorher meiner Arbeit auf der Insel nachgegangen bin? Was machen die Leute, die hier im Schichtdienst arbeiten? Werden die dann in ihrer Freizeit am Vormittag zur Kasse gebeten?“ Das wäre ja höchst unseriös, so der Leser, „wenn der, der eine normale Tagschicht hat, abends nicht zur Kasse gebeten wird, nur weil der Kontrolleur seine Schicht beendet hat.“ Deshalb denke er, notiert Knüppel, „sollten nur Gäste zur Kurtaxe herangezogen werden, die eine Übernachtung gebucht haben oder sich nicht als Einheimische ausweisen können.“

Petra Urban meint: „Das Schlimme ist doch, dass die Kurtaxe immer teurer wird, dem Gast aber nichts geboten wird – oder nicht mehr geboten wird. Ich mache gerne im Harz Urlaub und zahle da auch, bekomme aber ein kleines Heft, in dem zum Beispiel Vergünstigungen für Bus oder Museen dabei sind.“

Birgit Blume zeigt sich verunsichert: „Ich wohne in Sassnitz, mein Hausarzt ist in Göhren. Bei der Gelegenheit gehe ich gern kurz auf die Seebrücke und Promenade, um ein paar Bilder zu machen. Ich kaufe gern in Binz ein und gehe dort dann kurz am Schmachter See spazieren. Heißt das, ich muss in Göhren und Binz dann Tageskarten lösen und Kurtaxe bezahlen?“

Sven Fischer gibt zu bedenken, dass es „ein Urteil gibt, welches zwingend eine Tageskurabgabe verlangt. Der Bürgerbeauftragte sollte dies eigentlich wissen. Und: Alle Gäste müssen gleich behandelt werden. „Also, Kurabgabe für alle oder für niemanden. Menschen, die in der Nähe der Ostseebäder leben, sind keine Urlauber. Diese kann man, und meiner Meinung nach muss man es auch, von der Abgabepflicht entbinden. Ich als Urlauber sehe die Kurabgabe als durchaus notwendig an. Sicher kann man über die Höhe oder die volle Zahlung an An- und Abreisetag gerne diskutieren. Aus meiner Sicht aber nicht über das ob.“

Jürgen Rosenthal schließlich findet: Die ganze Kurtaxe müsse auf den Prüfstand gestellt werden.

Juliane Lange