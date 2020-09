Rostock

Die Debatte, ob Lesbos-Flüchtlinge mittelfristig auf Kreuzfahrtschiffen untergebracht werden sollen, ist nicht neu. Schon im April gab es dazu Vorschläge aus Brüssel. Doch mit dem verheerenden Brand in Moria in der vergangenen Woche hat die Frage neue Dringlichkeit erhalten.

Am Donnerstag allerdings hat die Europäische Kommission die Forderung von EU-Parlamentsvizepräsidentin Katarina Barley, Kreuzfahrtschiffe zur Unterbringung obdachloser Geflüchteter auf Lesbos zuzulassen, zurückgewiesen. „Die Kreuzfahrtschiff-Option ist im Vergleich zu anderen Optionen nicht kosteneffizient – zu denselben Kosten ließen sich sehr viel mehr Menschen unterbringen“, sagte ein Kommissionssprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

Auch die OZ-Leser haben über eine Unterbringung von Flüchtlingen auf Kreuzfahrtschiffen diskutiert. Einige stimmen dem Vorhaben uneingeschränkt zu, andere halten das für keine gute Idee – und am Ende würden wohl wieder die Steuerzahlen dafür aufkommen.

„Was ist so schlimm daran, ein Schiff dafür zu nutzen?“

Michael Friedrich meint: „Die Idee ist weder schlecht noch neu. Seit Corona werden ja auch in Italien alte Fähren als Quarantäneschiffe genutzt. Es sollte sich also doch irgendein ausgemusterter Kahn finden, den man vor Ort festzurren kann.“ Steffen Dröse-Eggers indes glaubt: „Da wird sich Aida freuen. Umsatz durch Steuergelder. So werden Insolvenzen vermieden. Und Tui strampelt sich ab, um überhaupt in Gang zu kommen. Man muss auch mal Glück haben.“

Hans-Jürgen Faber hält wenig von dem Vorschlag und sieht ein Kreuzfahrtschiff als Unterbringung nicht als Lösung des Problems. „Ich glaube, dann wäre ich das letzte Mal damit gefahren. Es wird danach sicherlich nicht mehr zu benutzen sein.“

Tilman Graf erwidert mit der Frage: „Warum soll man ein Gegenstand über das Wohl eines Menschen stellen? Was ist so schlimm daran, ein Schiff dafür zu nutzen?“

„Kreuzfahrtbranche sollte wieder hochfahren“

Alexander Stuth zeigt sich überrascht: „Aha, wir dürfen keinen Urlaub auf Aida-Schiffen machen, stattdessen sollen sie als Flüchtlingsunterkunft genutzt werden. Also manchmal frage ich mich, was in manchen Köpfen so vorgeht. Es wird Zeit, dass unsere Kreuzfahrtbranche wieder hochfährt, schließlich hängen bei Aida in Rostock auch viele Jobs und somit auch Familienexistenzen dran.“

Linney Langstrumpf entgegnet: „Die Alternative für den Urlauber ist es, einfach zu Hause zu bleiben. Die Flüchtlinge dort haben nicht mal ein Zuhause. Man sollte Prioritäten setzen. Die Kreuzfahrt-Saison kommt schon noch wieder, deren Heimat und noch nicht einmal das, was ihrem eigenen Hab und Gut am nächsten kommen würde, werden sie je wieder erhalten. Aida sorgt dafür, dass diese Menschen wenigstens übergangsweise ein Dach über den Kopf haben.“

Grüne aus Rostock fordern Einsatz von Kreuzfahrtschiffen

Der Vorstoß, Kreuzfahrtschiffe als schwimmende Flüchtlingsunterkünfte vor der Insel Lesbos einzusetzen, kam zuvorderst vom Rostocker Grünen-Chef und Landtagskandidat Uwe Flachsmeyer. „Die Schiffe dürfen derzeit nicht mit Urlaubern auslaufen. Sie könnten aber helfen, eine humanitäre Katastrophe zu verhindern“, so Flachsmeyer.

OZ-Leserin Karin Jennerjahn schreibt daraufhin: „Was die Grünen alles so wollen. Letztendlich ist das eine Entscheidung der Firma. Wenn die ihr Okay geben, ist es doch in Ordnung. Denn sie übernehmen danach auch die Sanierung.“

Markus Schwer setzt hinzu: „Ich finde, das kann nur die Reederei zusammen mit dem Bund entscheiden. Hier geht es schließlich um ein gutes Sachvermögen, und wir Steuerzahler werden dann ja auch für die Kosten aufkommen.“

