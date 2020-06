Rostock

Wie lange noch ohne Schule?, fragen sich Eltern und Schüler gleichermaßen. Und der Ruf nach einem geregelten Schulbetrieb wird mit jedem Tag, da Unterricht nur sehr eingeschränkt stattfindet, lauter. Doch Bildungsexperten warnen: Nach ihrer Einschätzung werden die Schulen auch nach den Sommerferien noch nicht zurück in den Normalbetrieb gehen können. „Die Planungen des neuen Schuljahres sollten nicht von einer Wiederkehr des gewohnten ‚schulischen Regelbetriebs‘ ausgehen“, heißt es in dem jüngst vorgestellten Papier. Bei vielen Lesern stellt sich da die Frage, wie die entstandenen Defizite im verordneten Corona-Lockdown aufgeholt werden können. Denn fest steht: Spätestens zum Ende des Schuljahres werden die Schüler aller Altersstufen ein Drittel des Schuljahres versäumt haben.

Letti Miese-Peters regt an, in der Frage von Bundesland zu Bundesland zu entscheiden. „MV ist so gering betroffen. Natürlich bleibt ein Risiko, aber ich finde, es muss auch irgendwann wieder ein bisschen Normalität einkehren. Ich verstehe stärkere Einschränkungen in Bundesländern, die es wirklich schwer getroffen hat, aber nicht in Regionen, in denen es keine Infektionen gibt.“

Es besteht ein Recht auf Bildung

Ina Müller Kähler sagt, diese Entwicklung sei absehbar gewesen. „Das steht doch schon lange im Raum. Und jeder, der klar denken kann, wusste es. Deshalb gibt es ja Leihgeräte von den Schulen fürs Homeschooling in MV bei Bedürftigkeit.“ Jeanette Kruse hoffe, so schreibt sie es, dass der Spuk nach den Sommerferien endlich ein Ende hat. Ich mag nicht mehr, und meinen vier Schulkindern fehlt einfach die Schule. Das Gute daran ist aber, dass die Kinder jetzt bestimmt ihre Schule besser zu schätzen wissen.“

OZ-Leser Swe Tik betont entschieden: „Unsere Kinder haben ein Recht auf Bildung, und es herrscht immer noch Schulpflicht in diesem Staat!“

Alex Lieb kritisiert den Umstand, dass es „auf Spielplätzen nur so wimmelt von Kindern in großen Gruppen. Und Schule, Kita und Horte bleiben größtenteils geschlossen.“ Auch ️sei es „absolut toll für Arbeitnehmer, deren Betriebe zwar wieder geöffnet haben, aber die immer noch nicht wieder voll arbeiten gehen und Geld verdienen können, weil sie zusehen müssen, wie sie die Kinder betreuen.“

Wer zahlt unsere zukünftige Rente?

Christin Deutscher hält fest, dass nicht das Zu-Hause-Sein, sondern der ganze Umstand die Strafe sei. „Anfangs war nichts auf, auf den Spielplatz durften die Kinder auch nicht. Dann jetzt seit ein paar Wochen mit Abstand. Die Schulklasse meines Sohnes wurde aufgeteilt, und er hat maximal einmal pro Woche Schule. In den Hort geht er für drei Stunden täglich. Ihm werden seit zwölf Wochen seine Freunde genommen, Unternehmungen darf er auch nicht machen. Stattdessen müssen wir zu Hause lesen, schreiben und rechnen lernen. Und ja – der ganze Umstand ist für ihn eine Strafe. Und so langsam kann er diese ‚Sorry Schatz, geht nicht, wegen Corona‘-Ausrede nicht mehr hören. Wir Erwachsenen dürfen nach und nach alles: arbeiten, ins Fitnessstudio gehen, einkaufen. Und Kinder dürfen kaum etwas.“

Ute Retzlaff habe von der Meldung gehört, dass in einigen Schulen in den Ferien normaler Hortbetrieb sei. „Dann kann man auch normalen Schulbetrieb machen.“ Andrej Bartels indes fordert: „Lasst die Schulen geschlossen oder fahrt eine Schmalspurvariante!“ Und Dirk Buchheister schließlich fragt: „Und wer zahlt unsere zukünftige Rente? Die Zukunft derer wird grade verbaut.“

Von Juliane Lange