Sollte es in MV ein Verbot von Feuerwerkskörpern zu Silvester geben, so wie es in den Niederlanden beschlossen ist? Darüber sind die OZ-Leser geteilter Meinung. Einerseits beteiligen sich viele ohnehin nicht am Feuerwerk, andererseits wäre das ein weiteres Verbot in dieser an Verboten nicht gerade armen Zeit.