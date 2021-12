Warum ist die Zahl der Impfunwilligen im Osten so hoch? Diese Frage stellen sich auch viele Leser. Einige sehen die Gründe in der Kommunikationsstrategie der Politik. Um die Impfkampagne zu beschleunigen, seien den Menschen Versprechungen gemacht worden, die jetzt in der vierten Welle nicht zu halten seien.