Rostock

Shoppen in Corona-Zeiten bedeutet für den einen, sich im Netz nach Waren umzuschauen. Für andere hingegen ist das Einkaufserlebnis untrennbar mit einem Bummel durch die Innenstädte des Landes verknüpft. Einkauf im Internet oder im Geschäft? Wir haben unsere Leser gefragt: Wie kaufen Sie aktuell am liebsten ein?

Andrea Ehmcke berichtet, dass sie sämtliche Produkte „weitgehend im Internet“ kauft. Die Gründe: „Es ist bequemer. Man kann in Ruhe gucken und vor allem habe ich da mehr Auswahl. Hier ärgere ich mich nur ständig, weil man wieder nichts bekommen hat. Das Angebot ist bei uns einfach zu klein. Das hat aber nichts mit Corona zu tun.“

Auch Cindy Deichmann rechnet sich zum Team Online. „Ich mag es einfach, mich nicht ins Gewühl stürzen zu müssen und alles ganz entspannt nach Hause zu bekommen, mittlerweile sogar schon fertig verpackt. Obwohl: Im Moment ist Shopping im Laden ja nicht ganz so anstrengend, da nicht so viele Leute rein dürfen. Trotzdem: Mir persönlich gefällt bestellen und liefern lassen besser.“

Eva Hof fragt: „Ernsthaft jetzt? Ich habe die Wahl zwischen entspannt zu Hause am PC sitzend zu bestellen oder unter einer Maske schwitzend und nach Luft schnappend durch den Laden zu hetzen und mich trotzdem der Infektion durch Kontakt in der Kassenschlange auszusetzen?“

Große Auswahl und fehlende Parkplatzsuche sprechen fürs Internet

Mit Adelheid Helms meldet sich ebenfalls eine Leserin zu Wort, die lieber im Internet unterwegs ist, ihre Argumente. „Da braucht man nicht nach einem teuren Parkplatz suchen und vor allem brauche ich mich nicht ärgern, dass ich nichts bekommen habe. Den Rest gibt mir dann immer das Kaufhaus, wo ich meine Ware, die ich kaufen möchte, durch das ganze Haus bis zur Kasse am Eingang tragen muss. Nach Möglichkeit gehe ich da gar nicht mehr rein.“

Matthias Löbsack kauft sowohl im Netz als auch im Laden. Online, wenn „das lokale Angebot nichts taugt oder der lokale Store erst bestellen müsste. Maske ist ja kein Problem.“

Leon Engel differenziert: „Je nachdem, was sich mehr anbietet. Final entscheidet der Preis und das Drumherum. Wenn ich beispielsweise neu den exakt gleichen Artikel im Internet deutlich günstiger bekomme, ist es gar keine Frage, wo ich es kaufe. Bei gleichen Preisen entscheidet die Beratung oder das Einkaufsgefühl. Wenn vor Ort das alles aber nicht stimmt, kaufe ich ebenfalls online ein.“

Sean Ezmen ergänzt, früher habe er „gerne in lokalen Geschäften oder auf Märkten und Ausstellungen eingekauft. „Seit der Maskenpflicht kaufe ich komplett nur noch im Netz.“

Unterstützung des stationären Handels hat hohen Stellenwert

Saskia Schwittlick fragt die Onlinekäufer: „Bedankt ihr euch dann auch mal bei den Paketboten? Wisst ihr eigentlich, was wir für einen Job machen? Mittlerweile liefern wir Möbelteile, die nichts mehr mit Paketen zu tun haben. Gut 60 Prozent der Lieferungen gehen in die fünfte Etage. Klar ist der Onlinekauf günstiger und durch Corona besser. Aber zum Punkt Maske: Wo ist das Problem, die mal aufzusetzen? Zudem kann man in vielen Läden online bestellen und dann abholen. Dadurch, dass viel online bestellt wird, ziehen die Läden die Preise an, schließlich müssen sie überleben.“

Ekkard Meyer setzt schon auf den stationären Handel in seinem unmittelbaren Umfeld. Er sagt aber auch: „Das kann jeder selbst entscheiden. Ich kaufe auch jetzt vor Ort ein. Damit unterstütze ich meine Freunde und Nachbarn und denke auch an die Zeit nach Corona.“

Hans-Jürgen Rüffel findet, „das Geld sollte in der Heimat bleiben. Wenn möglich also gehe ich in die Läden vor Ort. So unterstützt man die Läden vor Ort. Die brauchen das Geld dringend.“

Von Juliane Lange