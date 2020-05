Ostsee-Urlauber kehren zurück: Leser diskutieren über nachhaltigen Tourismus

Rostock

Mehr als zwei Monate waren Mecklenburg-Vorpommerns Grenzen für Gäste und Urlauber geschlossen. Ausnahmen gab es in der Zeit nur wenige. Der Schutz der Bevölkerung und das Eindämmen des Corona-Virus hatten Priorität. Seit Montag nun sind die Grenzen wieder geöffnet. Für OZ-Leser, die in diesem Beitrag zu Wort kommen, verbinden sich mit jener Öffnung neben der Sorge vor erhöhten Infektionszahlen auch grundsätzliche Fragen, etwa der Art, wie nachhaltig Tourismus nach der Krise sein kann und sein muss.

Neben den wirtschaftlichen Verwerfungen gibt es für Elfriede Nibbler vor allem ein „soziales Problem“, wie sie sagt. Nibbler moniert, dass von dem Geld der Touristen immer weniger bei denen ankäme, die für ebenjene arbeiteten. „Niedriglohn, befristete Verträge, Zeitarbeitsfirmen, arbeitslos im Winter. Alles Stichworte, die den Arbeitnehmer nicht gerade zuversichtlich in die Zukunft gucken lassen. Dazu kommt, dass Tourismus eben nicht nur Hotellerie und Gastronomie ist, sondern auch Eigentum von Immobilien als Ferien- und Renditeobjekt. Klar kippt die Stimmung irgendwann, wenn die Preise durch die Kaufkraft ganz anderer Regionen geprägt werden und man sich eben kein Haus, keine Wohnung leisten kann, da diese für die Anleger auf der Suche nach Wertanlagen vorgesehen sind.“ Nibbler spricht vom „Ausverkauf der Heimat“, bei dem die Einheimischen vielerorts zugucken, und nimmt die Politik in die Pflicht. „Die Verantwortung dafür liegt ganz klar bei der Politik.“ Und: „Dieses Problem muss auf dem politischen Parkett gelöst werden.“ Christel Brochwitz ist ebenso der Ansicht, dass es für die Einwohner mitunter sehr schwierig sei. „Jeder kleine Fleck wird mit Ferienwohnungen für die zahlenden Touristen zugepflastert. Ich habe verzweifelt versucht, eine Mietwohnung zu bekommen, da mein Sohn mit den Enkeltöchterchen auf Rügen wohnt. Aber keine Chance. Meine Schwiegertochter arbeitet in der Gastronomie für einen Lohn, das ist ein Witz, im Winter ist sie arbeitslos. Man sieht hier, dass nur das Geld zählt.“

Anzeige

Kritik am Kapitalismus: Doch ist der Kommunismus die bessere Staatsform?

Für Tobias Schweizer stellt sich da die Frage, was nach dem Kapitalismus komme. „Kommunismus und Wohlstand für alle Menschen? Sie wissen selbst, dass es unrealistisch ist. In dieser Gesellschaft ist jeder seines Glückes Schmied. Ich kann auch nicht den Anspruch definieren, in der ersten Reihe an der See zu wohnen. So sind nun mal die Fakten. Und die Preise werden nun mal durch Angebot und Nachfrage definiert.“ Carmen Schmidt könne die Sorgen vieler Einheimischer, die sich etwa im Tourismus verdingen, verstehen, so schreibt sie es. Aber: „Was wäre MV ohne Touristen? Seid doch mal ehrlich, die Touristen können ja nichts für die Politik vor Ort. Und ich weiß ja nicht, wo ihr euren Urlaub verbringt, aber auch dort gibt es Einheimische, die Probleme haben.“

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Die Aufhebung des Einreiseverbots nach MV hat vor dem Hintergrund des zunehmenden Reiseverkehrs zudem neuerlich die Frage aufgeworfen, wie umgehen mit der Sorge vor einer möglichen Ansteckung mit dem Corona-Virus. Solveig Davidek schreibt dazu: „Wir haben keine Angst. Wir haben auch unseren Mittelmeerurlaub nicht storniert und sind uns unserer eigenen Verantwortung bewusst. Dieses Virus gehört zu unserem Leben, davor brauchen wir uns nicht wegzuschließen. Vernünftige Hygienemaßnahmen sind für uns selbstverständlich. Diese sollten im Übrigen vor allem auch in Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen wieder einen viel höheren Stellenwert bekommen.“

„Mit Lockerungen kommen automatisch mehr Ansteckungen“

René Kleinke verspüre derzeit wenig Vorfreude auf Urlaub: „Wenn man das alles so liest und hört – erst die Familienfeier in einem Restaurant in Leer, wo sich Leute infiziert haben, und dann in der Kirche, in der sich mehr als 100 Personen angesteckt haben –, dann weiß ich nicht, wie es an den Stränden ist. Man hat schon eine gewisse Angst.“ Die Ressentiments gegenüber Urlaubern, die zwischenzeitlich Schlagzeilen machten, greift Remo Rönnpagel auf. „Hass wird hier vermutlich eher mit Angst und dem daraus folgenden Selbstschutz verwechselt. Nachvollziehbar, wenn man sich die Zahlen der Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen anschaut. Wenn wir heute hören, welche Folgen Kirchen- und Restaurantbesuche haben, ist diese Art von Selbstschutz auch nachvollziehbar.“ Martin Siemon stellt dazu fest: „Mit Lockerungen kommen automatisch mehr Ansteckungen. Das ist ein kalkuliertes Risiko, aber der Schritt muss nun mal gemacht werden, sonst hält diese Schockstarre noch ewig an. Das Leben ist mit Risiken verbunden.“

Lesen Sie auch:

Von Juliane Lange