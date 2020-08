Rostock

Veranstalter in MV stehen weiterhin vor zahlreichen Problemen wegen Corona: Am Donnerstag wurde in einem Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen, dass größere Konzerte in MV bis zum Jahresende verboten bleiben sollen. Die OSTSEE-ZEITUNG hat eine Umfrage gestartet und wollte wissen, was Leser davon halten, dass 2020 keine Großveranstaltungen mehr stattfinden sollen. Doch einig sind sich die Leser nicht.

Machen auch Sie bei der Umfrage mit: Finden Sie es richtig, dass alle Großveranstaltungen bis Ende 2020 ausfallen sollen?

430 Personen haben an der Umfrage teilgenommen. (Stand Montag 16.37 Uhr) Der Großteil der Leser findet es nicht richtig. 246 Personen (57,2 Prozent) haben mit „Nein“ geantwortet. Richtig finden es 40,9 Prozent der Teilnehmer (176 Stimmen). 1,9 Prozent der Umfrageteilnehmer sind sich nicht sicher. Die Mehrheit der Teilnehmer findet es demnach nicht richtig, dass noch bis Ende 2020 keine Großveranstaltungen stattfinden sollen.

