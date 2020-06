Urlaub in MV nach Corona-Pause wieder möglich: OZ-Leser ziehen eine erste Bilanz

Rostock

Nach dem wochenlangen Corona-Lockdown und zwischenzeitlichen Grenzschließungen können MV-Urlauber seit nunmehr zwei Wochen wieder ungehindert ins Land kommen. Damit ist ein Stück Normalität in den Nordosten zurückgekehrt. Während sich viele Leser über die Freizügigkeit freuen, sehen andere die Lockerungen eher skeptisch. Wie fällt eine erste Bilanz aus? Leser diskutieren kontrovers.

Die Öffnung des Landes kam zu früh

Céleste Maiczak übt Kritik: „Wir waren zuletzt in Warnemünde und an der Sommerrodelbahn in Bad Doberan. Es war eine Katastrophe! Die Leute haben sich an nichts gehalten. Und auch in Warnemünde gab es fast nirgends Corona-Regeln. Mein Highlight war ein Bäcker, in dem komplett ohne Mundschutz, Handschuhe oder Ähnliches gearbeitet wurde. Man muss es nicht übertreiben, aber das ist echt unverständlich.“ Barbara Mamerow hat Folgendes beobachtet: „Am letzten Wochenende ging alles drunter und drüber, als wäre nix gewesen. Alle lagen dicht an dicht. An der Fischbude war eine Schlange ohne Abstand, und es hat niemanden interessiert.Und zwei Wochen davor gab es eine saftige Strafe, weil vier Personen sich zufällig nach langer Zeit getroffen haben. Nun versteh noch einer das alles.“

Anzeige

Claudia Wendlandt ergänzt: „Auf Usedom ist es nicht anders. Es wird sich kaum an die Regeln gehalten. Es war zu früh, um für alle die Tore zu öffnen.“ Melanie Schultz betont, dass „Hotelangestellte ihr Bestes geben, alles andere liegt an jedem selbst. Der größte Teil war vorbildlich, natürlich gab es auch einige, die sich nicht daran gehalten habe. Das hat man leider überall.“

Weitere OZ+ Artikel

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Anna Neujahr sagt: „Ich selbst bleibe von großen Menschenansammlungen fern. Mein Sohn ist bald sechs Monate alt und hatte noch keine Pneumokokken-Impfung. Ich kann aber nicht rumheulen, weil andere Spaß am Leben haben, nicht zur Risikogruppe gehören und deswegen weiter normal leben möchten.“

Danny Kießling verstehe das alles nicht, so formuliert er es. „Es gibt aktuell klare Regeln. Hält man sich nicht dran, folgt die Strafe – für Betreiber wie für das normale Volk. Jeder Einzelne hat hier schließlich seinen Beitrag zu leisten.“ Margit Prystawik hält dazu fest: „Also, seit den Massendemos, wogegen man leider nichts unternimmt, braucht sich niemand mehr über Urlauber zu beschweren, die mal die Regeln vergessen. Wer solche Massendemos zulässt, der braucht auch keine Regeln mehr für andere. Da kommt sich doch jeder veralbert vor.“

Ein Dank an all die netten Einheimischen

Sven Fischer, Urlauber, berichtet von seinen Beobachtungen: „Die Inkubationszeit beträgt in etwa fünf Tage. Seit dem 25. Mai kommen Touristen. An Pfingsten waren knapp 60 Prozent der Betten vermietet. Und die Neuinfektionen? Komisch, scheinbar klappt es ja doch, Urlauber zu empfangen, ohne dass es zu einer Welle kommt. Als wir da waren, konnte ich sehen, wie sich fast alle an die Regeln gehalten haben. Ob in der Gaststätte oder im Supermarkt oder im Bus. Zum Glück freuten sich dort, wo ich gewesen bin, eigentlich alle darüber, dass wieder Gäste kommen.“

Nicolai, Sandra und Anna-Julia Mitlacher verbringen ihren Urlaub zurzeit in Prerow auf dem Darß, so schreiben sie es. Auch ihre Empfindung ist, dass die Leute die vorgegebenen Maßnahmen beachten. „Es ist voll, wie jedes Jahr. Aber die Leute halten sich im Großen und Ganzen an die Regeln. An den Cocktailbuden, Crêpesständen und vor Restaurants sehe ich ordentliche Abstände und Masken. Selbst beim Fahrradverleih wird brav mit Abstand gewartet. In den Märkten haben alle den Mundschutz auf. Manchmal haben die Leute und die Mitarbeiter ihn unter der Nase. Es gibt natürlich Situationen, in denen mal keine Maske getragen wird, aber unter freiem Himmel ist es ja auch keine Pflicht. Ich möchte mich hiermit mal bei allen netten Bürgern von MV bedanken. Es ist so schön, dass die meisten so freundlich sind. Es ist auch schön zu sehen, dass eure Restaurants, Fahrradvermieter und vieles mehr wieder genutzt werden.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange